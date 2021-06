Nasprotniki sporočili: Umrl vodja Boko Harama

Vodja Boko Harama se je razstrelil v spopadu z rivalsko džihadistično skupino Iswap, so slednji sporočili v avdio posnetku, ki so ga objavili dva tedna po prvih informacijah o njegovi smrti.

"Shekau je raje izbral ponižanje v posmrtnem življenju kot na Zemlji. Razstrelil se je z eksplozivom," je v posnetku, ki ga je neznani vir poslal tiskovni agenciji AFP, dejal glas, podoben vodji Iswapa Abuja Musaba al-Barnawija. Informacije o njegovi smrti so sicer zaokrožile že prejšnji mesec. Takrat je nigerijska vojska dejala, da bo dogajanje preiskala, Boko Haram pa navedb o smrti voditelja ni komentiral.

V videoposnetku predstavnik Iswapa opisuje, kako so njihove sile, ki so jih poslali nad položaje Boko Harama v gozd Sambisi na severovzhodu Nigerije, napadle Shekauja. Nanj so se znesli v njegovi hiši.

"Med bojem je pobegnil in pet dni taval po gozdu. Vendar so ga borci še naprej iskali, dokler ga niso našli," je še dejal glas na vidoposnetku. Ko so ga našli, so ga borci Iswapa pozvali, naj se preda, toda ponudbo je zavrnil in se ubil."Presrečni smo," je poudaril glas in dodal, da je Shekau"kriv za terorizem in nepopisne zločine".

Iswap, ki ga priznava Islamska država, je nastal leta 2016 z ločitvijo od Boko Harama. Nato se je okrepil in postal največja džihadistična skupina na severovzhodu Nigerije.