Vodja opozicije na Sejšelih obtožen čarovništva

Po besedah tožilstva se je Herminiejevo ime pojavilo v WhatsApp sporočilih, ki sta si jih izmenjala državljan Sejšelov in osumljenec iz Tanzanije.

Moški se soočajo z več obtožbami, med drugim s posedovanjem predmetov, namenjenih uporabi v čarovništvu, z zaroto za izvajanje čarovništva in z naročanjem storitev, povezanih s čarovništvom.

Sodišče za prekrške je v ponedeljek z varščino v višini 30.000 sejšelskih rupij (2100 evrov) izpustilo njega in še šest soobtoženih, za sedmega, gre za osumljenca iz Tanzanije, pa je razsodilo, da mora do naslednje obravnave pred sodiščem, ki bo novembra, ostati v priporu, poroča BBC .

Tanzanijca so 21. septembra aretirali na glavnem mednarodnem letališču, pri njem pa so našli predmete, povezane s čarovništvom. Med drugim kamne, črne lesene artefakte, majhne stekleničke z rjavkastimi tekočinami, zbirko praškov ter dokumente s čudnim jezikom ter "demonskimi in satanskimi" simboli.

Podobne dokumente so našli v nedavno vandaliziranih katoliških cerkvah in drugih zgradbah na Mahéju, največjem otoku Sejšelov, so še zatrdili tožilci.

Herminie, ki je bil med letoma 2007 in 2016 predsednik sejšelskega parlamenta, je lokalnim medijem povedal, da je v petek v pisarne njegove stranke v prestolnici Victoria vdrlo več kot 40 policistov. Dodal je, da so policisti iskali predmete, povezane s čarovništvom, med drugim "kosti, dele telesa in predmete, povezane s krščanstvom", da pa jih niso našli.

"Gre za politično predstavo"

Herminie je aretacijo opisal kot "politično predstavo" predsednika Wavela Ramkalawana, s katero želi "eliminirati tiste, za katere ve, da ga bodo na volitvah leta 2025 izrinili iz stolčka", je poročala tiskovna agencija Sejšelov. Predsednik Ramkalawan primera ni komentiral.

Herminie je povedal še, da ne verjame v čarovništvo. "V zgodovini Sejšelov še nikoli ni bilo voditelja politične stranke, aretiranega zaradi vraževerja in čarovništva. To je nekaj novega in je sramotno za Sejšele," je dejal.