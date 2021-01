Vodja Ponosnih fantov v ZDA več let informator policije

Tarrio je policijo sproti obveščal o načrtih skupine, odnosi pa so se pokvarili šele decembra lani, ko je policija začela povečevati nadzor nad skupino zaradi nevarnosti nasilja v podporoDonaldu Trumpu.

Ta se je skupini prikupil septembra na televizijskem soočenju predsedniških kandidatov, ko ga je demokratJoe Bidenpozval, naj javno zavrne skrajno desne skupine. Trump je dejal, da tega ne pozna in naj mu dajo primer. Biden je omenil Ponosne fante in Trump jih je razveselil z izjavo, naj "se umaknejo in bodo pripravljeni".

Na kaj naj bodo pripravljeni, še ni bilo povsem jasno, napad na kongres 6. januarja pa je to dilemo razjasnil, saj so doslej zaradi tega aretirali in obtožili pet članov skupine. Tarrio je vodil proteste v Washingtonu v podporo Trumpu novembra in decembra lani.

Decembra so ga prijeli

Sredi decembra so ga prijeli, ker je nosil naboje in zažgal zastavo gibanja Črna življenja štejejo, preventivno pa so ga aretirali dva dni pred napadom na kongres, ki se ga potem ni udeležil, saj ga je sodišče do sojenja v juniju pregnalo iz prestolnice.

Njegovo sodelovanje s policijo se je začelo leta 2012, ko so ga skupaj z drugimi prevaranti na Floridi aretirali zaradi preprodaje ukradenih testov za sladkorno bolezen. Zagroženo kazen 30 mesecev zapora so mu prepolovili, Tarrio pa je začel kariero ovaduha.

Zaradi njegovega sodelovanja so aretirali in obsodili 13 oseb zaradi mamil, pomagal je tudi pri razbitju ilegalne organizacije za igre na srečo in proti tihotapljenju ljudi čez mejo.

Tarrio je v izjavi za agencijo Reuters zagotovil, da se ne spomni nič od tega. Kazen naj bi mu po aretaciji znižali kar tako skupaj z drugimi obtoženci. Njegov nekdanji odvetnikJeff Feiler pa se spomni sodelovanja pri pregonu preprodajalcev anaboličnih steroidov, zdravil na recepte, marihuane in tihotapljenja oseb.