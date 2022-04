Vodja senjskega Rdečega križa naj bi si prisvojila okoli 19.000 evrov

Po navedbah policije je kot direktorica pravne osebe s sedežem v Senju zlorabila svoj položaj ter protizakonito "samostojno, fiktivno ustanovila telesa pravne osebe ter pri tem poneverila podpise predsednice skupščine in članov odbora na statutu, nato pa tudi druge odločitve in dokumente, ki jih sprejemata skupščina in odbor". Direktorico sumijo, da je protipravno uporabljala kreditno kartico pravne osebe za kupovanje oblačil in storitev v zasebne namene ter vršila plačila s poslovnega računa, ne da bi upravičila resnične stroške. Poleg tega si je prisvojila mobilni telefon in pametno tablico, z vsem tem pa naj bi si pridobila za 138.405 kun (18.332 evrov) protipravne premoženjske koristi. Policisti jo prav tako sumijo, da ni vodila poslovnih knjig, ki bi jih morala po zakonu o finančnem poslovanju in računovodstvu neprofitnih organizacij.

Na ličko-senjski policijski upravi so pojasnili, da je direktorica odločitve sprejemala sama. To je počela tako, da je na delovna telesa pravne osebe imenovala ljudi, ki sploh niso vedeli, da jih je imenovala, zato tudi niso sodelovali pri sprejemanju odločitev.