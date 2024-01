Vodja skrajno desne AfD bi izvedla referendum o izstopu Nemčije iz EU

Z izjavami Weidlova zasleduje precej drugačno stališče od večine drugih nemških strank in nemških državljanov, ki večinsko podpirajo članstvo v EU. AfD je sicer v zadnjih letih omejila svoj evroskepticizem in se osredotočila predvsem na nasprotovanje migracijam. Stranko glede na nedavne ankete podpira okoli 22 odstotkov vprašanih, s čimer se uvršča pred vladajoče socialdemokrate (SPD), ki uživajo 16-odstotno podporo.

Sicer pa AfD zadnje tedne znova polni naslovnice nemških časopisov, ko je prišlo na dan tajno srečanje skrajnih desničarjev v Potsdamu novembra lani, na katerem so bili med drugim člani AfD in najmanj dva predstavnika konservativne Krščansko-demokratske unije (CDU). Na sestanku so govorili o množični deportaciji migrantov oz. remigraciji.

Od takrat v nemških mestih redno potekajo protesti proti desnim skrajnežem, na katerih se zbere po več sto tisoč ljudi. Protesti, ki sta jih med drugim podprla kancler Olaf Scholz in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, so potekali tudi ta konec tedna. Po podatkih notranjega ministrstva se je na njih skupno zbralo 910.000 ljudi, medtem ko so organizatorji poročali, da je bilo udeležencev 1,2 milijona.

Weidlova, ki je doktorirala iz ekonomije in je pred vstopom v politiko delala za Goldman Sachs in Allianz Global Investors, od leta 2017 vodi poslansko skupino AfD. "S svojo blagovno znamko bele bluze in biserov, premožnim ozadjem in kariero na področju financ daje AfD avro buržoazne uglednosti, ki je močno privlačna za volivce srednjega razreda zunaj njene tradicionalne trde desničarske baze," je za Financial Times povedal politolog na univerzi v Dresdnu Hans Vorländer.

Vendar številni v Nemčiji opozarjajo, da se za to podobo skriva stranka, v katero so se močno infiltrirali desničarski skrajneži in ki postaja vse bolj radikalizirana.