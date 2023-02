Vodja skupine Wagner trdi, da so zavzeli kraj v bližini Bahmuta

"Danes so Wagnerjeve jurišne enote zavzele kraj Krasna Gora," je zapisal vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin . AFP teh navedb ni mogla neodvisno preveriti. Strokovnjaki so bili različnih mnenj glede strateškega pomena Bahmuta, a je ta tekom vojne pridobil pomen kot ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini. Boji za to mesto so obenem razgalili rivalstvo med omenjeno paravojaško skupino Wagner in rusko vojsko, čeprav Kremelj zanika kakršen koli razkol.

Prigožin je 11. januarja objavil, da so njegovi borci prevzeli nadzor nad mestom Soledar, v katerem je pred vojno živelo okoli 10.000 ljudi in se nahaja okoli 20 kilometrov od mesta Bahmut. Rusko obrambno ministrstvo je takrat dva dni kasneje navedlo, da mesto nadzirajo moskovske sile.

"Po zavzetju Soledarja in množičnem pompu, da so bili v Soledarju poleg Wagnerja še drugi (vojaki), so bili fantje zelo razočarani," je danes povedal Prigožin. "V radiju 50 kilometrov bolj ali manj ostajajo samo borci Wagnerja in bodo zavzeli Bahmut," je dodal.

Krasna Gora se nahaja vmes med Soledarjem in Bahmutom. Prigožin je sicer pojasnil, da se pripadniki Wagnerja ne bojujejo na drugih delih fronte severneje ali južneje.

Vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni je v soboto zatrdil, da ukrajinska vojska ohranja nadzor nad Bahmutom. Kot je dejal, so razmere v regiji Doneck zelo napete, Rusija pa na tem območju izvaja do 50 napadov na dan. Po njegovih besedah intenzivni boji potekajo tudi v okolici mest Vugledar in Marijinka.

Po navedbah britanskega obrambnega ministrstva, ki se opira na podatke ukrajinske vojske, je Rusija v zadnjih dveh tednih utrpela verjetno največje izgube od prvih dni invazije na Ukrajino. Po teh podatkih je bilo v zadnjih sedmih dneh na ruski strani v povprečju 824 mrtvih ali ranjenih na dan, kar je več kot štirikrat več kot junija in julija lani.