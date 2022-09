Vodja tolpe, ki je brutalno napadla Kitajki, za 24 let v zapor

Po tem, ko je viralni posnetek v državi vzbudil nacionalno razpravo o nasilju na podlagi spola, so pobudnika pretepa Chen Jizhija ta teden postavili pred sodnika. Ta ga je spoznal za krivega več kaznivih dejanj. Med drugim so ga obtožili neprimernega vedenja, naklepnega napada, ropa in kriminalnega združevanja. Poleg 24-letne zaporne kazni mu je sodnik naložil še denarno kazen v višini 320.000 juanov (približno 46.300 evrov).

Da gre za vodjo tolpe, so policisti ugotovili ob preiskavi, ki je sledila napadu. V preteklosti je Chan sicer že prišel v navzkrižje z zakonom, policisti so ga obravnavali zaradi groženj in lastništva nezakonitih igralnic. V kriminalna dejanja je bilo vpletenih še 27 drugih oseb. Obsojenci bodo v zaporu preživeli od šest mesecev do 11 let.

Spomnimo

10. junija je skupina devetih moških v restavraciji na severnem Kitajskem fizično napadla dve ženski. Najprej je do njiju pristopil Chen in ju začel nadlegovati, a sta njegovo neželeno pozornost zavrnili. Potem ko je na hrbet ene izmed žensk položil roko, ga je ta odrinila, Chen pa je na zavrnitev odgovoril z udarci. Moškemu so se nato pridružili še ostali člani njegovega omizja in brutalno pretepli obe ženski.