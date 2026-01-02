Vodja vojaških obveščevalcev novi šef kabineta Zelenskega

"Srečal sem se s Kirilom Budanovom in mu ponudil mesto vodje urada predsednika Ukrajine," je Zelenski sporočil na družbenih omrežjih. Kot je dodal, se mora Ukrajina zdaj bolj osredotočiti na varnostna vprašanja, razvoj obrambnih in varnostnih sil ter diplomatsko pot v pogajanjih, urad predsednika pa bo služil predvsem izpolnjevanju teh nalog.

Kot je sporočil Volodimir Zelenski , bo Kirila Budanova na čelu vojaške obveščevalne službe zamenjal vodja zunanje obveščevalne službe Oleg Ivaščenko.

Zelenski je poudaril, da ima Budanov posebne izkušnje na teh področjih in dovolj moči za doseganje rezultatov.

Andrij Jermak je konec novembra odstopil, potem ko so preiskovalci v okviru obsežne preiskave korupcije preiskali njegovo hišo. Jermak, ki je bil za vodjo kabineta predsednika imenovan leta 2020, naj bi imel velik vpliv znotraj ukrajinske vlade in je veljal za desno roko Zelenskega.