Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vodja vojaških obveščevalcev novi šef kabineta Zelenskega

Kijev, 02. 01. 2026 17.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Kiril Budanov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je dosedanjemu vodji vojaške obveščevalne službe Kirilu Budanovu ponudil mesto šefa njegovega kabineta. Na tem položaju bo nasledil Andrija Jermaka, ki je konec novembra odstopil zaradi korupcijskega škandala.

Kot je sporočil Volodimir Zelenski, bo Kirila Budanova na čelu vojaške obveščevalne službe zamenjal vodja zunanje obveščevalne službe Oleg Ivaščenko.

"Srečal sem se s Kirilom Budanovom in mu ponudil mesto vodje urada predsednika Ukrajine," je Zelenski sporočil na družbenih omrežjih. Kot je dodal, se mora Ukrajina zdaj bolj osredotočiti na varnostna vprašanja, razvoj obrambnih in varnostnih sil ter diplomatsko pot v pogajanjih, urad predsednika pa bo služil predvsem izpolnjevanju teh nalog.

Kiril Budanov
Kiril Budanov
FOTO: Profimedia

Zelenski je poudaril, da ima Budanov posebne izkušnje na teh področjih in dovolj moči za doseganje rezultatov.

Andrij Jermak je konec novembra odstopil, potem ko so preiskovalci v okviru obsežne preiskave korupcije preiskali njegovo hišo. Jermak, ki je bil za vodjo kabineta predsednika imenovan leta 2020, naj bi imel velik vpliv znotraj ukrajinske vlade in je veljal za desno roko Zelenskega.

ukrajina kiril budanov volodimir zelenski

Mehiko stresel potres, govor predsednice prekinile sirene

bibaleze
Portal
Kljub ločitvi sin ostaja prioriteta
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
cekin
Portal
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
moskisvet
Portal
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425