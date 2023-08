Vodja Zalivskega klana Otoniel v ZDA obsojen na 45 let zapora

Obtožnica zveznega tožilstva ga je bremenila vodenja kriminalne združbe, zarote za tihotapljenje mamil v ZDA in zarote za prevažanje mamil po morju. Za vsako točko je dobil po 45 let zapora, vendar mu je sodnica izrekla enotno kazen, kar pomeni, da bo odsedel največ 45 let. Privolil je tudi v plačilo 216 milijonov dolarjev odškodnine.

Tožilci so Otoniela opisali kot najnasilnejšega in najpomembnejšega kolumbijskega preprodajalca mamil po Pablu Escobarju ter ga skupaj z njegovo tolpo obtožili, da je med letoma 2003 in 2012 v ZDA nezakonito prepeljal najmanj 73 ton kokaina.

"Vodil je eno največjih organizacij za trgovino s kokainom na svetu, pri čemer je usmerjal izvoz velikih količin kokaina v ZDA in izdajal ukaze za usmrtitve kolumbijskih policistov, tožilcev, sodnikov, vojaških uradnikov in civilistov," je v izjavi po izreku sodbe povedal pravosodni minister ZDA Merrick Garland.