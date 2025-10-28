Vodje muzejev podprle Louvre: 'Naše institucije niso imune na brutalnost sveta'

Po njihovem mnenju je kraja, kot se je zgodila v Louvru, "eden največjih strahov muzejskih strokovnjakov", več podpisnikov je v svojih institucijah že doživelo podobne incidente. Kot so zapisali, "muzeji niso ne braniki ne trezorji. Čeprav ustvarjajo varno okolje za umetnost in ljubitelje umetnosti, je njihova resnična vrednost v njihovi odprtosti in dostopnosti."

Izrazili so podporo direktorici muzeja Louvre Laurence des Cars in stopili v bran pariški instituciji kot odprtemu in dostopnemu prostoru.

Med 57 podpisniki pisma so Christophe Cherix iz Muzeju moderne umetnosti v New Yorku, direktor Britanskega muzeja Nicholas Cullinan, direktorica Van Goghovega muzeja v Amsterdamu Emilie Gordenker in predsednica Fundacije za prusko kulturno dediščino v Berlinu Marion Ackermann.