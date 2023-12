Vodjo lepotnega izbora Miss Nikaragve obtožili zarote proti državi

Vodja lepotnega izbora Miss Nikaragve, Karen Celebertti, je obtožena zarote proti državi, poleg tega pa so jo skupaj s sinom in možem obtožili pranja denarja in širjenja lažnih novic, le nekaj tednov po prvi zmagi te srednjeameriške države na izboru za miss Universe.

"Celeberttijina lokalna organizacija za Miss Universe je bila uporabljena za spreminjanje tekmovanj v politične pasti in zasede, ki so jih financirali tuji agenti," so zapisali v policijski izjavi, poroča Reuters.

21. oktobra so ji prepovedali vstop v državo, njen mož in sin pa sta bila v Nikaragvi pridržana zaradi obtožb o zaroti iz leta 2018. Po navedbah oblasti naj bi sodelovala pri organizaciji protivladnih protestov. Do tega je prišlo le malo po tem, ko je 23-letna Sheynnis Palacios, 18. novembra zmagala na tekmovanju Miss Universe. Palacioseva je prva ženska iz Nikaragve, ki je osvojila ta naslov, tudi predsednik Daniel Ortega je njeno zmago označil za trenutek "upravičenega veselja in ponosa". Sicer pa se Palaicoseva ni vrnila v Nikaragvo in trenutno živi v New Yorku.

icon-expand Sheynnis Palacios, Miss Universe leta 2023. FOTO: AP