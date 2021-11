Vodjo protestov proti covidnemu potrdilu v Trstu izgnali iz Rima

Stefano Puzzer je stojnico včeraj postavil na osrednjem rimskem trgu Piazza del Popolo. Ob njem se je zbralo več sto drugih nasprotnikov potrdila. Zaradi neprijavljenega protestnega shoda so Puzzerja odvedli na rimsko kvesturo. Zanj so odredili enoletno prepoved zadrževanja v Rimu, je sporočil na družbenih omrežjih.

Vodja tržaških pristaniških delavcev, ki je bil pobudnik protestov proti covidnemu potrdilu, je zatrjeval, da bo na rimskem trgu vztrajal, dokler ne bo dobil odgovora italijanske vlade na zahtevo po odpravi covidnega potrdila za vse zaposlene. Zahtevo je skupaj s sodelavci vladi predal 19. oktobra, a doslej še niso prejeli odgovora.

S covidnim potrdilom ljudje v Italiji dokazujejo, ali so cepljeni proti covidu-19, ali so to bolezen preboleli, ali pa imajo negativen test na novi koronavirus. Od sredine oktobra je obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju.