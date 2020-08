Vodna tromba na severu Sicilije prestrašila kopalce

Družbena omrežja so preplavili posnetki vodne trombe, ki se je znesla nad obalo mesta Cefalu na severu Sicilije in prestrašila kopalce. Ti so se panično razbežali, saj je močan veter v zrak dvigoval pesek, ležalnike in drevesa. O večji škodi ne poročajo.

Vročinske poletne nevihte, ki smo jim bili priče v preteklih dneh, divjajo tudi v naši soseščini. PREBERI ŠE Neurje zajelo jug Dalmacije, v Črni gori veter ruval drevesa V teh dneh je civilna zaščita za severovzhodni in osrednji del Sicilije izdala vremensko opozorilo. Prebivalci Palerma, kjer je spomin na poplave sredi julija še vedno živ, s strahom zrejo v nebo. Včeraj pa je kopalce ob obali letovišča Cefalu močno prestrašila vodna tromba. S posnetkov na družbenih omrežjih je razvidno, kako so v paniko stekli stran. Tromba je divjala s tako hitrostjo, da je v zrak dvigovalo pesek, ležalnike, razbitine in celo izruvana drevesa. K sreči je po le nekaj minutah divjanja nad kopnim izgubila svojo moč. Italijanski mediji ne poročajo o večji škodi ali o tem, da b bil kdo poškodovan.