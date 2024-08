Vodna tromba ob obali Sicilije: potonila jadrnica, sedem ljudi pogrešajo

Skupno je bilo na krovu 22 ljudi, še sedem jih pogrešajo. Predvideva se, da so ostali ujeti v kabinah. Italijanski mediji poročajo, da so preživeli državljani Velike Britanije, Nove Zelandije in Irske. Med njimi je tudi enoletna deklica, ki so jo prepeljali v otroško bolnišnico v Palermu.