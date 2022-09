Vodna tromba pri otoku Iž potopila ribiško ladjo

FOTO: Ministrstvo za morje promet in infrastrukturo RH

Ribiška ladja Atlant je izplula iz Kukljice na otoku Ugljanu ter nekaj časa plula in ribarila pred Dugim otokom, ob povratku pa je zašla v neurje. Njena plovba se je končala pred rtom Parda na jugu otoka Iž, kjer jo je okoli 7.45 močna vodna tromba nagnila, kmalu zatem pa je potonila, je sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Kapitan ribiške ladje, dolge 17,89 metra, ki pluje pod hrvaško zastavo, je informacijo o nesreči poslal zadrski kapitaniji danes okoli 9. ure, potem ko je s posadko na pomožnem čolnu pristal v Kukljici.

Po pričevanju enega od mornarjev na ladji jih je vodna tromba nagnila, tako da so vsi plastični zabojniki za ribe zleteli na eno stran ladje, morje pa je takoj priteklo pod krov. Na srečo je bilo kopno razmeroma blizu, tako da se je posadka uspela rešiti, je dejal. Na varno so odpluli v rešilnem čolnu, so sporočili z ministrstva.

Na ladji je bilo sedem članov posadke, vsi so hrvaški državljani. Poškodovanih ni bilo.

Ribiška ladja Atlant je ena najstarejših na Jadranu, zgrajena je bila leta 1908 na Reki in je v lastništvu družine Blagdan iz Kukljice, poroča morski.hr. Na mestu, kjer se je ladja potopila, so pristojne službe zaznale manjše onesnaženje morja.