Vodni dron eksplodiral v romunskem pristanišču

Na kraj dogodka so prispele ekipe SRI, poroča stirileprotv.ro. Ministrstvo za notranje zadeve je napovedalo izjavo za medije v kratkem.

"Pomorski dron, ki so ga danes zjutraj, 5. junija, odkrili v civilnem pristanišču Konstanca, blizu sedeža romunske agencije za reševanje življenj na morju, se je samodetoniral okoli 10.30, ne da bi pri tem povzročil žrtve," je sporočilo obrambno ministrstvo in dodalo, da gre za dron, ki se uporablja v vojni v Ukrajini in ga romunska vojska nima v svoji oborožitvi.