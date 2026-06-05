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Vodni dron eksplodiral v romunskem pristanišču

Konstanca, 05. 06. 2026 10.02 pred 29 minutami 1 min branja 19

Avtor:
M.V.
Eksplozija drona v Romuniji

Pomorski dron je eksplodiral v romunskem pristanišču Konstanca. Promet v pristanišču na tem območju je omejen, ljudi v bližini pa so evakuirali. Trenutno še ni znano, za čigav dron gre.

Na kraj dogodka so prispele ekipe SRI, poroča stirileprotv.ro. Ministrstvo za notranje zadeve je napovedalo izjavo za medije v kratkem.

"Pomorski dron, ki so ga danes zjutraj, 5. junija, odkrili v civilnem pristanišču Konstanca, blizu sedeža romunske agencije za reševanje življenj na morju, se je samodetoniral okoli 10.30, ne da bi pri tem povzročil žrtve," je sporočilo obrambno ministrstvo in dodalo, da gre za dron, ki se uporablja v vojni v Ukrajini in ga romunska vojska nima v svoji oborožitvi.

Eksplozija vodnega drona v Romuniji
Eksplozija vodnega drona v Romuniji
FOTO: Stirileprotv.ro

Eksplozijo drona v pristanišču si lahko ogledate na povezavi.

Območje so že zavarovale in izolirale sile romunske obveščevalne službe, obalne straže in ministrstva za nacionalno obrambo.

Dron je bil programiran za eksplozijo. Pirotehnična ekipa je opazila, da ima naprava časovnik, poroča Euronews.

Pred dnevi je med ruskim napadom na Ukrajino na streho desetnadstropnega bloka v jugovzhodnem mestu Galati strmoglavil brezpilotni letalnik. To je povzročilo eksplozijo in požar, v katerem sta bili ranjeni dve osebi. Romunski predsednik je dogodek označil za najresnejši incident na romunskem ozemlju od začetka vojne v Ukrajini. Romunija je ob tem izgnala ruskega generalnega konzula. Incident so ostro obsodili v Natu in EU.

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KOMENTARJI19

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drobnaptica
05. 06. 2026 11.02
Bo Stevanović odletel v Moskvo in vse rešil!
Odgovori
0 0
Primula1
05. 06. 2026 11.01
Ukrajinci na vsak način poskušajo inscenirati incident Rusije s članico Nata.
Odgovori
0 0
Fery Zaka
05. 06. 2026 11.00
Zelenski stopnjuje pritisk na Evropo. Keš flow se ustavlja, ga je treba malo pospešiti.
Odgovori
0 0
duhccc
05. 06. 2026 10.59
sej so ze pogruntali da ukrajina sam provicira sam evropa si se kr zatiska oci in nocjo priznat napake ....in kam zginja evropski denar nihce ne ve je pa v ukrajin ratalo dost bogatih...
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+1
1 0
mertseger
05. 06. 2026 10.57
Ni potrebno več ugibanja so bile kamere v pristanišču, je že vse objavljeno šlo je za Ukrajinski dron Magura
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+2
2 0
Aijn Prenn
05. 06. 2026 11.01
Jaz sem pa mislil, da si ga na lastne oči videl.
Odgovori
0 0
Ici
05. 06. 2026 10.57
Dron je Ukrajinski. Saj to je jasno. Poglejte karto.
Odgovori
+1
1 0
Maribor?an 1
05. 06. 2026 10.55
Kako smešno je ko so vsi v EU na vladajočih pozicijah proti Rusiji. Ampak glej ga zlomka narod pa ne. 1x se bo vse obrnilo in naši SLOVANI bodo lahko zadihali
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+0
2 2
asdfghjklč
05. 06. 2026 10.53
Kako že rusofili rečejo za ruske drone, ki so strmoglavili v drugih državah:"ukrajinci so ruske drone preusmerili tja."... Zdaj so pa rusi ukrajinske drone preusmerili tja. Bumerang... Aja, ne, rusi nikoli nič krivi.
Odgovori
-4
1 5
JP2022
05. 06. 2026 10.57
lol, ti rad kupuješ prazne marnje
Odgovori
0 0
mertseger
05. 06. 2026 10.51
Verjetno od tisega kot so ga zadnjič naščli v Grčiji, kak teden nazaj v Turčiji in še kje.
Odgovori
0 0
Dobovac Zooky
05. 06. 2026 10.49
Rusi so vplivali na volitve v Romuniji, z uporabo ruskih botov
Odgovori
-2
0 2
bu?e24 1
05. 06. 2026 10.54
Hahaha da so vplival bi pol zmagu un k je zmagu dam so mu uzel v bruslju zmago tko da je bruselj pol vplivu na volitve ane
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0 0
dane30
05. 06. 2026 10.48
Vojna se bo tako kot vsaka koncala za pogajalsko mizo in takrat se bo vedelo kdo je zmagovalec. Do takrat pa lahko samo poslusamo propagando z ene in druge strani....
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+1
1 0
lakala28
05. 06. 2026 10.47
Tako se dela: Romuni so rusa izgnali. Naša vlada prevarantov pa čez kao noč ustanavlja židovsko ambasado. Kdo bo naslednji? Mjanmar? Afganistan? Očitno potrebuje bolnik učitelje tesno ob sebi.
Odgovori
+1
1 0
bu?e24 1
05. 06. 2026 10.45
Kaj a ne vete še da hiče eu romuniji zrihtat vojno tud
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+1
1 0
bu?e24 1
05. 06. 2026 10.47
Zato so pa zmagovalcu volitev kr ukinil zmago
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
05. 06. 2026 10.42
"Zelenski Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne" lahko kar na MMA dogodku pred belo hišo
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+3
3 0
4krogci
05. 06. 2026 10.41
spet bodo rusi krivi hahahha a dokazano te provokacije delajo ukrajinci....jarun,poljska,mađarska, severni tok, srbija,....
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+2
5 3
SpamEx
05. 06. 2026 10.41
Ukrainci verjetno
Odgovori
+3
4 1
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