Vodni dron eksplodiral v romunskem pristanišču

Na kraj dogodka so prispele ekipe SRI, poroča stirileprotv.ro. Ministrstvo za notranje zadeve je napovedalo izjavo za medije v kratkem.
"Pomorski dron, ki so ga danes zjutraj, 5. junija, odkrili v civilnem pristanišču Konstanca, blizu sedeža romunske agencije za reševanje življenj na morju, se je samodetoniral okoli 10.30, ne da bi pri tem povzročil žrtve," je sporočilo obrambno ministrstvo in dodalo, da gre za dron, ki se uporablja v vojni v Ukrajini in ga romunska vojska nima v svoji oborožitvi.
Eksplozijo drona v pristanišču si lahko ogledate na povezavi.
Območje so že zavarovale in izolirale sile romunske obveščevalne službe, obalne straže in ministrstva za nacionalno obrambo.
Dron je bil programiran za eksplozijo. Pirotehnična ekipa je opazila, da ima naprava časovnik, poroča Euronews.
Pred dnevi je med ruskim napadom na Ukrajino na streho desetnadstropnega bloka v jugovzhodnem mestu Galati strmoglavil brezpilotni letalnik. To je povzročilo eksplozijo in požar, v katerem sta bili ranjeni dve osebi. Romunski predsednik je dogodek označil za najresnejši incident na romunskem ozemlju od začetka vojne v Ukrajini. Romunija je ob tem izgnala ruskega generalnega konzula. Incident so ostro obsodili v Natu in EU.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.