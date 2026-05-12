Tujina

Vodni dron iz Jonskega morja ukrajinskega izvora

Atene, 12. 05. 2026 16.58 pred 46 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA M.V.
Ukrajinski vodni dron v Grčiji

Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obrambnega ministra Nikosa Dendiasa zagotovo ukrajinskega izvora. Dendias je dejal, da gre za "resen incident", ki bo vplival na "svobodo in varnost plovbe."

Grška obalna straža je v petek sporočila, da je dron predala grški vojski.

Upokojeni viceadmiral Stelios Fenekos je nato za grško televizijo ERT dejal, da je najdeni črni dron podoben tistim, ki jih uporablja Ukrajina. Po navedbah grškega medija Newsit je motor drona, ko so ga v četrtek odkrili ribiči in odvlekli do najbližjega pristanišča, še vedno deloval.

Fenekos je za grško televizijo dejal, da ima najdeni brezpilotnik vse lastnosti drona, namenjenega vojaški uporabi. Po njegovih besedah je zasnovan podobno kot ukrajinski dron tipa magura.

Ukrajina je avtonomna plovila oziroma vodne drone v preteklosti uporabila proti ruskim ladjam. Decembra lani je Kijev sporočil, da je v Sredozemskem morju z njimi zadel tanker Qendil, ki da je bil del tako imenovane ruske flote v senci, in ga močno poškodoval.

dron ukrajina jonsko morje grčija

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pfolca
12. 05. 2026 17.59
A bejž no?, mislim kakšno več dnevno sprenevedanje, kot bi se šlo za Žide, no sej mali je Žid
bibaleze
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
