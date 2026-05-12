Vodni dron iz Jonskega morja ukrajinskega izvora

Grška obalna straža je v petek sporočila, da je dron predala grški vojski.

Upokojeni viceadmiral Stelios Fenekos je nato za grško televizijo ERT dejal, da je najdeni črni dron podoben tistim, ki jih uporablja Ukrajina. Po navedbah grškega medija Newsit je motor drona, ko so ga v četrtek odkrili ribiči in odvlekli do najbližjega pristanišča, še vedno deloval.

Fenekos je za grško televizijo dejal, da ima najdeni brezpilotnik vse lastnosti drona, namenjenega vojaški uporabi. Po njegovih besedah je zasnovan podobno kot ukrajinski dron tipa magura.

Ukrajina je avtonomna plovila oziroma vodne drone v preteklosti uporabila proti ruskim ladjam. Decembra lani je Kijev sporočil, da je v Sredozemskem morju z njimi zadel tanker Qendil, ki da je bil del tako imenovane ruske flote v senci, in ga močno poškodoval.