Vodni top in solzivec tudi v središču Rima

Shod, na katerem naj bi bili tudi pripadniki skrajno desnih skupin, je bil sicer dovoljen, a se je več sto ljudi ločilo od glavne skupine in se med drugim podalo proti parlamentu. Policija jih je poskušala ustaviti, pri čemer je prišlo do spopadov. Protestniki so poskušali predreti barikade in metali različne predmete in petarde. Policija se je odzvala z uporabo gumijevk, solzivca in vodnih topov. Več ljudi je bilo pridržanih.

Med drugim so protestniki v zgodnjih večernih urah vdrli v prostore sindikata CGIL. Glede na posnetke s prizorišča, so varnostnike in policijo napadli s palicami in drogovi, nato pa izsilili vstop v poslopje. Generalni sekretar omenjenega sindikata Maurizio Landini je napad označil za "organizirano dejanje fašističnega nasilja, napad na demokracijo" in dodal, da naj nihče ne misli, da lahko državo pošlje nazaj v obdobje fašizma.

Tudi italijanski premier Mario Draghi je nasilje obsodil in poudaril, da so sindikati zagotovilo demokracije in delavskih pravic ter da je treba vsakršen poskus ustrahovanja odločno sankcionirati.