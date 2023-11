Vodo s kislino popil že maja, policija šele zdaj preiskala lokal

Njegova žena se je po tem, ko so moža odpeljali v bolnišnico, vrnila v restavracijo, kjer pa ji niso hoteli izročiti stekleničke, iz katere je njen mož naredil usodni požirek. Prav tako pijače niso zavedli na računu, ki so ga izstavili. Poklicala je tamkajšnjo policijo, ki pa ni želela priti na kraj dogodka, je prejšnji mesec razkril oškodovani.

Poročali smo, da je hrvaški par iz Pulja maja nič hudega sluteč užival v kosilu v eni izmed restavracij na Reki. Poleg hrane sta naročila še mineralno vodo. In ko je moški naredil prvi požirek iz stekleničke, ki so mu jo postregli, je začutil, 'da mu gorijo usta'. Hitro je izpljunil, a nekaj kapljic vsebine, ki ni bila to, kar je naročil, je doseglo požiralnik. Snov, ki ga je opekla, je bila močna kislina, so ugotovili zdravniki.

No, po preplahu, ki je Hrvaško preplavil v zadnjih dneh, sta šele po pol leta odreagirali policija in inšpekcija, piše Dnevnik.hr. Tako je policija šele danes temeljito preiskala restavracijo, kjer pa se je incident zgodil že pred več kot pol leta. Kot je za medij pojasnil lastnik restavracije Marko Lafter , je gost takrat sam odprl in natočil mineralno vodo, takoj ko jo je popil, pa je začel bruhati. Kot pravi, si takrat niso predstavljali, za kako težko poškodbo gre. Potem so poklicali rešilca.

Šele dva meseca od dogodka jih je prvič obiskala policija, in takrat so izvedeli, kako hude poškodbe ima gost, pripoveduje Lafter. Takrat so policisti opravili razgovor, ki so ga oktobra še enkrat ponovili. Šele danes pa je policija preiskala restavracijo.

Kot je pojasnil Lafter, so bili v restavraciji uro in pol, pri tem so zasegli vzorce sredstev za čiščenje. A to je bilo pol leta pozneje, v tem času se pri njih ni oglasila niti inšpekcija. Kot je povedal Lafter, zdaj ni več niti stekleničke niti kozarca, saj je minilo preveč časa in je zato nemogoče odkriti, kaj je bil vzrok za usodno poškodbo njihovega gosta.

Kot je dodal, so po njegovem mnenju zatajile vse pristojne službe, ki bi jih po dogodku pričakovali, da bi jim naročili, da naj stekleničko in kozarec shranijo. Kot zatrjuje, so prvi, ki si želijo, da bi se situacija razrešila, saj jim je od dogodka strmo padel promet, odpustiti so morali nekaj zaposlenih. Izrazil je obžalovanje in dodal, da ne čuti slabe vesti, saj da sami zagotovo niso odgovorni za dogodek, saj da so gostu postregli zaprto stekleničko: "Zdaj pa imamo tako mi kot gost same težave in neprespane noči." Tožilstvo sicer pravi, da je za dogodek izvedelo šele julija.

Zaradi opečenega požiralnika je oškodovani shujšal za 20 kilogramov. Na vsakih 20 dni mora pod anestezijo na širjenje požiralnika, saj sicer ne more pogoltniti niti pudinga niti juhe.