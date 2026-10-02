Vodovodar, zobozdravnik, piloti v civilu in pogledi proti 'naročnikom'

V zgodnjih urah 30. septembra je letalo, ki je letelo iz Dubaja proti Tel Avivu, nenadoma začelo izgubljati višino. "Potonilo" je za dobrih 5300 metrov v dveh minutah, nato pa se stabiliziralo in pristalo v Tabuku v Savdski Arabiji. Nekateri izraelski mediji so poročali, da sta se v pilotski kabini z nožem spopadla ruski in ukrajinski pilot. Nekaj ur za tem je izraelski časnik Israel Hayom poročal, da sta bila ruski in ukrajinski pilot pravzaprav zgolj potnika v letalu in sta po drami v pilotski kabini nato priskočila na pomoč in upravljala letalo do pristanka. Nato so mediji začeli poročati, da je eden od pilotov državljan Združenih arabskih emiratov. V popoldanskih urah je Indija sporočila, da je bil napadeni pilot njihov državljan – Smit Machchhar. Takrat neimenovani vir iz izraelske vlade sporoči, da je bil kopilot državljan Omana. Ta se sedaj nahaja v pridržanju v ZAE. Preiskava je takrat že v polnem zamahu, izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu, ki je dneve pred tem opozarjal na nevarnost terorističnega napada, pa je sporočil, da je šlo za poskus strmoglavljenja letala. Obrambni minister Israel Katz je dejal, da gre za "džihadistični terorizem".

Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Omanski pilot in sekira

Izraelska ministrica za promet Miri Regev je povedala, da sporazum med Flydubaijem in Izraelom zahteva, da so piloti na izraelskih letih državljani držav, ki imajo diplomatske vezi z Izraelom. Oman jih nima. Kako je torej omanski državljan lahko upravljal letalo z več kot 100 izraelskimi državljani na krovu? Po poročanju Israel Hayom je omenjeni pilot, katerega identiteta je javnosti še neznana, pri Flydubaiju delal devet mesecev. Preiskovalci preverjajo tudi, ali ima dvojno državljanstvo. In kako je na krov "pretihotapil" nož oz. oster predmet? Ynet, ki se sklicuje na preliminarne ugotovitve preiskave, zdaj poroča, da kopilot kapitana ni zabodel z nožem, temveč s sekiro za nujne primere, ki jo je imel v pilotski kabini.

Vodovodar in zobozdravnik rešita letalo

Zvečer smo izvedeli o herojskem podvigu moža po imenu Janiv Hajun. Ta je izraelskemu premierju še v okrvavljeni majici pred kamerami povedal, da je skočil na napadalca, ga davil in ga s pomočjo drugih onesposobil, nato pa skočil za kontrole in vzravnal letalo, ki je naglo izgubljalo višino. Hajun ni pilot, ampak vodovodar. Vsega se je naučil skozi televizijsko oddajo Flight investigation, poroča ameriški ABC news. "To letalo leti s hitrostjo 600 milj na uro, usmerjeno proti tlom, potnik na krovu pa lahko potegne krmilo in dvigne nos iz strmoglavljenja, ne da bi letalu odtrgal kaj drugega kot krmilo," je dejal sodelavec ABC News in upokojeni polkovnik Steve Ganyard. "Dvignil sem krmilo, malo sem poravnal letalo in nato pilot ... Videl sem dve krmili brez pilotov in gledal sem to (televizijsko) oddajo Flight investigation, in vedel sem, da moram potegniti," je Hajun povedal v videoposnetku po incidentu.

Potniki odhajajo z letala družbe flydubai FOTO: AP

Ganyard je dejal, da je dejstvo, da je Hajun v teh razmerah izvedel manever brez kakršne koli druge škode na letalu, "izjemno". "Imate potnika, ki ni počel ničesar drugega kot gledal televizijske oddaje, ki je vedel, kako dvigniti letalo in ga potegniti ravno prav močno, da ga dvigne, vendar ne tako močno, da bi ga poškodoval ali uničil," je dejal. Kdo je torej pristal letalo? Flydubai pravi "dežurna posadka". Izraelski uradniki pravijo, da gre za nadomestno posadko. Israel Hayom pravi, da gre za Rusa in Ukrajinca. CNN priznava, da nihče ne ve. Na letalu je bil še en junak, poroča CNN. To je Shota Musayev, izraelski zobozdravnik, ki je oskrbel pilota Smita Machcharja. Ta je dejal, da je bil pilot v resnem stanju zaradi izgube krvi, pritisk mu je padal in izgubljal je zavest. Kot edini zdravnik na letalu mu je zaustavil krvavenje in ga stabiliziral do pristanka. Musayjev je še dejal, da je bil eden od treh potnikov, ki so stekli do pilotske kabine in onesposobili napadalca, preden je nato pomagal ranjenemu pilotu. Indijski premier Narendra Modi je dejal, da je pilot Machchhar rešil Indijo pred novim 11. septembrom.

Preiskava in Trumpovi pogledi proti Iranu

Preiskavo izvajajo Uprava za civilno letalstvo ZAE, tožilstvo ZAE, center za varnost prometa Savdske Arabije in Flydubai. ZAE pravijo, da preverjajo, ali je obstajala kakršna koli teroristična povezava, Rijad pa pravi, da ne ve, ali je šlo za osebni spor ali napad, ki ga je sponzoriral Iran ali Hutiji. Kot smo že poročali in je za naš portal potrdil izraelski uradni vir, Izrael incident obravnava kot poskus džihadističnega terorističnega napada, uperjenega proti Izraelcem, Združenim arabskim emiratom in Abrahamovim sporazumom. Dodal je, da "terorizem ne bo omajal vezi med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati ter napredka, ki se dosega v regiji". Netanjahu je v intervjuju za Fox News o za sedaj še neznanemu kopilotu dejal: "Vemo, da je bil deležen islamistične radikalne indoktrinacije. Zdi se, da to razbiramo iz njegovih osebnih podatkov."

Donald Trump FOTO: AP