Vodstvo CDU podprlo Lascheta za kanclerskega kandidata

Predsedstvo CDU je soglasno potrdilo Armina Lascheta, je povedal Hesse Volker Bouffier. Niso pa še sprejeli končne odločitve, tega niti niso načrtovali. Vodstvo CDU želi namreč najti enotno rešitev skupaj s sestrsko CSU. Zanimanje za kanclerskega kandidata konservativne unije je sicer izrazil tudi predsednik bavarske CSU Markus Söder.

Bouffier je danes poudaril, da se je predsedstvo strinjalo, da je Laschet zelo primeren kandidat. Ob tem so ga prosili, da se skupaj s Söderjem dogovori o nadaljnjih korakih. Izzivi so zaradi pandemije covida-19 in razmer v Evropi namreč tako veliki, da se lahko z njimi soočimo le skupaj, je dodal.