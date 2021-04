Vodstvo Facebooka odložilo odločitev o možni 'vrnitvi' Trumpa

Nadzorni odbor Facebooka je odložil odločitev glede možnosti morebitne vrnitve nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Facebook in Instagram. Njegov uporabniški račun sta ti dve družbeni omrežji po januarskih izgredih in napadu na Kapitolu namreč blokirali. Odbor je zdaj sporočil, da je za zamudo glede odločitve kriv dolgotrajen postopek podrobnega pregleda več kot 9000 odzivov javnosti na posamične primere. Prvotno predviden datum, do katerega bi morali sprejeti odločitev, je bil 21. april, a je vodstvo Facebooka preko izjave na Twitterju zdaj sporočilo. da bodo odločitev sprejeli "v prihodnjih tednih" .

Prav tako Trump brez 'glasu' ni ostal le na tem družbenem omrežju. Za ukrepe so se odločili številni tehnološki giganti in druge družbene platforme – po izgredih na Kapitolu, v katerih je umrlo pet ljudi, več kot 100 policistov pa je bilo ranjenih. Nekdanjega predsednika so obtožili spodbujanja nasilja ter večkratnega in ponavljajočega se širjenja dezinformacij.

Razsodba bo najpomembnejša odločitev Facebookovega nadzornega odbora, odkar so lani začeli obravnavati tovrstne primere. Ustanovljen je bil sicer za odločanje o težkih ali spornih Facebookovih moderatorskih odločitvah. 20-članski odbor, ki ga je ustanovil prvi mož tega družbenega omrežja Mark Zuckerberg , pogosto imenujejo kar 'vrhovno sodišče Facebooka'. Odbor sestavljajo novinarji, aktivisti za človekove pravice, odvetniki in akademiki.

Facebooku so sledili še drugi: Donalda Trumpa so 'utišali' še na YouTubu, Twitterju ...

Zdaj je tako minilo že nekaj mesecev brez Trumpa in njegovih (famoznih, pogosto tudi spornih) zapisov na družbenih omrežjih, nekdanji predsednik pa zaradi grožnje, da bi njegova 'odsotnost' znala biti tudi trajna, razmišlja tudi o ustvarjanju lastne spletne platforme oziroma družbenega omrežja. Tudi Trumpov svetovalec Jason Miller je marca za Fox News dejal, da pričakuje, da se bo nekdanji republikanski predsednik vrnil s svojo "lastno platformo".

Zamuda, ker gre za izredno pomembno odločitev

Analitik James Clayton ocenjuje, da vrednosti, ki jo ima Facebook za Trumpa, ne gre podcenjevati. Prav tako je treba v obzir vzeti način uporabe družbenih omrežij, ki se ga poslužujejo tako Trump, kot njegova 'vojska' zagriženih sledilcev. Ti tovsrtne platforme namreč zelo strokovno uporabljajo za širjenje in pridobivanje podpore, meni Clayton. Trumpove objave so tako med najbolj branimi, deljenimi in komentiranimi sploh. Njegova sposobnost, da zaobide tradicionalne medije in neposredno nagovarja ljudi s pomočjo družbenih omrežjih, je po mnjenju analitika 'odskočna deska trumpizma'. Odločitev Facebookovega nadzornega odbora pa je tako izredno pomembno tudi za Trumpove prihodnje politične ambicije. "In če pogledate odločitve, ki jih je nadzorni odbor že sprejel, ima razlog za optimizem," meni Clayton.

Odbor mora pri sprejemanju svojih odločitev tehtati pravico do svobode izražanja glede na javno varnost. V večini dosedanjih sklepov se je tehtnica sicer nagnila na stran svobode govora.

'Utišanje' Trumpa je medtem učinkovalo - svet vse od njegovega volilnega poraza še ni slišal veliko. "Vzeli so mu megafon in zelo si ga želi nazaj," karikira analitik. Tudi on se sicer naveže na Trumpovo napoved o vzpostavitvi lastne medijske platforme, "toda izgradnja socialne mreže zahteva svoj čas, pri čemer ni zagotovil za uspeh". Precej lažja pot do vpliva bi zanj tako bila odločitev Facebooka, da mu dovoli nazaj, še sklene.