Vodstvo neonacistične Zlate zore obsojeno na 13 let zapora

Vodje neonacistične organizacije Zlata zora, ki je več let delovala pod krinko politične stranke, je sodišče danes obsodilo na zaporno kazen do 13 let. Šest nekdanjih poslancev in članov stranke, vključno z vodjo Zlate zore Nikosom Mihaloliakosom, je sodišče izreklo 13-letno zaporno kazen. Med šestimi visokimi predstavniki stranke je sodišče na 13 let zapora obsodilo tudi evropskega poslanca Joanisa Lagosa, ki je iz stranke izstopil lani. Pred prestajanjem kazni mu mora Evropski parlament na zahtevo Grčije odvzeti poslansko imuniteto.

Drugi člani stranke so bili obsojeni na pet do sedem zapora, in sicer zaradi članstva v kriminalni organizaciji, umorov, napadov in nezakonitega posedovanja orožja. Gre za več kot 50 od 68 obtožencev.

Sojenje, ki ga nekateri primerjajo s procesom v Nürnbergu po drugi svetovni vojni, je eno najpomembnejših sojenj v zgodovini Grčije. Pred izrekom kazni je sodišče po skoraj petih letih in pol sojenja 7. oktobra Zlato zoro spoznalo za kriminalno organizacijo, kar je pozdravil tudi grški politični vrh.

Po grškem kazenskem zakoniku je najvišja kazen za kaznivo dejanje vodenja hudodelske združbe 15 let.