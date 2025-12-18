Naslovnica
Vodstvo osiješke bolnišnice o dejanjih psihiatra obveščeno že julija

Osijek, 18. 12. 2025 08.37 pred 26 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ti.Š.
Psihiater

Psihiatra iz Osijeka, osumljenega, da je svojim mladoletnim pacientom več let dajal drogo in se jih tudi neprimerno dotikal, JE vodstvu bolnišnice že pred meseci prijavil sodelavec. A kot kaže – bolj kot ne – naletel na gluha ušesa. V bolnišnici se branijo, da so zoper njega sprožili disciplinski postopek, njegov kolega pa trdi, da so zaradi prijave sankcionirali njega – dobil je odpoved.

Sume, da so obravnave bolnikov otroškega psihiatra daleč od primernih, je vodstvu Kliničnega bolnišničnega centra (KBC) Osijek že julija naznanil zdravnik Stanislav Rogulja. "To sem osebno prijavil vodstvu, opisal situacije in bil zgrožen nad njihovo neodzivnostjo," pravi. Rogulja je v osiješki bolnišnici takrat sam delal kot specialist psihiatrije.

Otroškega psihiatra iz Osijeka je hrvaška policija pridržala zaradi suma, da se je med letoma 2016 in 2019 neprimerno vedel do štirih takrat mladoletnih pacientov, se jih dotikal po telesu in jim dajal droge. Osumljen je štirih kaznivih dejanj: kršitve otrokovih pravic, opolzkih dejanj, omogočanja uživanja drog ter nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami.

V dopisu, ki ga je direktorju bolnišnice poslal 25. julija, navaja, da psihiater "uporablja moralno vprašljive metode zdravljenja, pri katerih vstopa v osebni prostor mladoletnih pacientov, se jih dotika, drži roke v njihovem naročju, kleči poleg njih".

"Gre za ranljive skupine deklet, starih od 15 do 18 let /.../," danes izpostavlja Rogulja in dodaja, da se jim je pridržani psihiater "z ustnicami dotikal ušes".

Pretresljiva izpoved matere in odpoved prijavitelju

Javnost je za zdravnikova dejanja prvič slišala sredi septembra, ko je Telegram objavil izpoved matere mladoletnega pacienta, ki trdi, da je pridržani psihiater njenega 16-letnega sina med obravnavo večkrat odaril po glavi, ga žalil in poniževal.

Medtem pa je Rogulja, kot poroča net.hr sam izgubil službo. Meni, da je odpoved prejel prav zaradi opozorila.

V bolnišnici njegove trditve zanikajo. Na vprašanje, kako so postopali od konca julija, ko so izvedeli za zdravnikova dejanja, pa odgovarjajo, da so poročilo o tem posredovali v nadaljnje postopke. "Sprožen je bil disciplinski postopek, primer pa je bil prijavljen policiji. Kot smo navedli, razlogi za odpoved (Rogulje – op.p.) nimajo nobene veze s prijavo pridržanega zdravnika, niti niso vzročno povezani s to zadevo," so hrvaškim novinarjem zatrdili v KBC Osijek.

Že v torek so sicer sporočili, da so psihiatra suspendirali, a ne razkrivajo kdaj. Po poročanju nekaterih medijev je tam delal vse do dneva pred pridržanjem. Novinarji net.hr so vodstvo bolnišnice povprašali tudi, ali je imel od konca julija – ko so izvedeli za obtožbe proti njemu – neposreden stik s pacieni. Na vprašanje jim niso odgovorili.

S hudimi obtožbami se je osiješki klinični center sicer soočal že pred časom. Tam je namreč pol leta po obsodbi za posilstvo pacientke še vedno delal ginekolog. Na isti dan, ko so ga naposled le odpustili, pa je zaradi novih obtožb o neprimernem vedenju v ordinaciji znova končal v preiskovalnem zaporu.

Preberi še Kako lahko zdravnik, obsojen posilstva, nemoteno dela s pacienti?
psihiater droga pacienti Osijek

Potres stresel jug Hrvaške: 'Postelja se je zibala, neprijeten občutek'

Zdravstveni delavec mladoletnikom dajal drogo in se jih neprimerno dotikal

Po več hrvaških mestih potekali protesti zaradi osiješkega ginekologa

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

but_the_ppl_are_retarded
18. 12. 2025 08.46
Edina sreča, da mamo sosede...da ni treba o domačim težavah pisat.
-1
but_the_ppl_are_retarded
18. 12. 2025 08.46
*domačih
-1
0 1
bibaleze
