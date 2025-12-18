Vodstvo osiješke bolnišnice o dejanjih psihiatra obveščeno že julija

Sume, da so obravnave bolnikov otroškega psihiatra daleč od primernih, je vodstvu Kliničnega bolnišničnega centra (KBC) Osijek že julija naznanil zdravnik Stanislav Rogulja . "To sem osebno prijavil vodstvu, opisal situacije in bil zgrožen nad njihovo neodzivnostjo," pravi. Rogulja je v osiješki bolnišnici takrat sam delal kot specialist psihiatrije.

Otroškega psihiatra iz Osijeka je hrvaška policija pridržala zaradi suma, da se je med letoma 2016 in 2019 neprimerno vedel do štirih takrat mladoletnih pacientov, se jih dotikal po telesu in jim dajal droge. Osumljen je štirih kaznivih dejanj: kršitve otrokovih pravic, opolzkih dejanj, omogočanja uživanja drog ter nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami.

"Gre za ranljive skupine deklet, starih od 15 do 18 let /.../," danes izpostavlja Rogulja in dodaja, da se jim je pridržani psihiater "z ustnicami dotikal ušes" .

V dopisu, ki ga je direktorju bolnišnice poslal 25. julija, navaja, da psihiater "uporablja moralno vprašljive metode zdravljenja, pri katerih vstopa v osebni prostor mladoletnih pacientov, se jih dotika, drži roke v njihovem naročju, kleči poleg njih" .

Javnost je za zdravnikova dejanja prvič slišala sredi septembra, ko je Telegram objavil izpoved matere mladoletnega pacienta, ki trdi, da je pridržani psihiater njenega 16-letnega sina med obravnavo večkrat odaril po glavi, ga žalil in poniževal.

Medtem pa je Rogulja, kot poroča net.hr sam izgubil službo. Meni, da je odpoved prejel prav zaradi opozorila.

V bolnišnici njegove trditve zanikajo. Na vprašanje, kako so postopali od konca julija, ko so izvedeli za zdravnikova dejanja, pa odgovarjajo, da so poročilo o tem posredovali v nadaljnje postopke. "Sprožen je bil disciplinski postopek, primer pa je bil prijavljen policiji. Kot smo navedli, razlogi za odpoved (Rogulje – op.p.) nimajo nobene veze s prijavo pridržanega zdravnika, niti niso vzročno povezani s to zadevo," so hrvaškim novinarjem zatrdili v KBC Osijek.

Že v torek so sicer sporočili, da so psihiatra suspendirali, a ne razkrivajo kdaj. Po poročanju nekaterih medijev je tam delal vse do dneva pred pridržanjem. Novinarji net.hr so vodstvo bolnišnice povprašali tudi, ali je imel od konca julija – ko so izvedeli za obtožbe proti njemu – neposreden stik s pacieni. Na vprašanje jim niso odgovorili.

S hudimi obtožbami se je osiješki klinični center sicer soočal že pred časom. Tam je namreč pol leta po obsodbi za posilstvo pacientke še vedno delal ginekolog. Na isti dan, ko so ga naposled le odpustili, pa je zaradi novih obtožb o neprimernem vedenju v ordinaciji znova končal v preiskovalnem zaporu.