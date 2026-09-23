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Vodstvo Ryanaira napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic

Dublin, 23. 09. 2026 19.19 pred 56 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA U. Z. K.
Ryanair

Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair zaradi naraščajočih cen naftnih derivatov kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Podjetje je ob tem znižalo tudi svoje cilje glede števila izvedenih poletov za prihodnje leto.

Kot je novinarjem v Londonu dejal izvršni direktor največjega evropskega nizkocenovnega prevoznika Michael O'Leary, gredo cene letov "le v eno smer, in sicer izrazito navzgor". "Verjamem, da se bodo cene vozovnic za naše in vse druge potnike vse do poletja 2027 zaradi precej višjih cen nafte znatno zvišale," je napovedal.

Ryanair je ob tem po njegovih besedah že znižal svoje cilje glede števila opravljenih poletov za prihodnje leto, saj si prizadeva zmanjšati porabo goriva v zimskem obdobju.

"Za letos imamo ceno goriva zavarovano pri približno 80 dolarjih za sod. Če bomo ceno za prihodnje leto zavarovali pri 100 dolarjih za sod, se bodo naši stroški za gorivo povečali za 25 odstotkov," je pojasnil O'Leary. To bi po njegovih besedah pomenilo, da bi se letni strošek za gorivo v 2027 povzpel na okoli 7,5 milijarde dolarjev.

Ryanair
Ryanair
FOTO: iStock

Letalska družba je sicer že pred tem opozorila na možnost, da bodo imeli njihovi tekmeci v prihajajoči zimi težave z ohranjanjem zmogljivosti ali s samim preživetjem na trgu, če bodo cene nafte še naprej vztrajale na tako visokih ravneh.

Po podatkih Mednarodnega združenja za zračni promet (Iata) se je povprečna svetovna cena letalskega goriva prejšnji teden v primerjavi s tednom prej zvišala za 7,4 odstotka na 194,90 dolarja za sod.

Vojna na Bližnjem vzhodu, ki vpliva na cene goriva in vozovnic, je medtem že privedla do padca Ryanairovega dobička v prvem četrtletju tekočega poslovnega leta oz. v obdobju od aprila do junija. Podjetje je v tem obdobju namreč ustvarilo 538 milijonov evrov čistega dobička, kar je 34 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej.

"Operativni stroški so se povečali za 11 odstotkov na 3,8 milijarde evrov, saj se je cena petine letalskega goriva, ki si ga nismo zagotovili vnaprej, v prvem četrtletju več kot podvojila," je tedaj v izjavi o poslovnih rezultatih zapisal O'Leary.

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Ryanair cena zvišanje letalske karte nafta

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KOMENTARJI12

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blue3dragon
23. 09. 2026 20.18
Se bo pa manj letelo. Pri naši hiši se že, prejšnja leta smo si privoščili 2 ali tri dopuste z letalom na leto, letos že samo enkrat, za 2027 imamo še eno rezervacijo, potem bomo pa videli, kako se bodo letalski prevozniki obnašali.
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0 0
devlon
23. 09. 2026 20.09
Koncno. Cim visje, tem bolje
Odgovori
0 0
rok1211
23. 09. 2026 20.00
naj se pripravijo na znaten upad prodaje, lp
Odgovori
+0
1 1
jugatneme
23. 09. 2026 19.59
Logično, verjamem da nobeden ni pričakoval da bodo letalske vozovnice ostale na isti, nespremenjeni ceni.
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+2
2 0
čevapgpt
23. 09. 2026 19.58
sej ne tankajo dizla.
Odgovori
0 0
Artechh
23. 09. 2026 19.47
Baje je jansa kriv
Odgovori
+3
4 1
rok1211
23. 09. 2026 20.02
Janša ni milijonar, sicer ne bi sedel v obupnem parlamentu cele dneve. Se pa očitno zelo dobro počuti tam. Sicer pa ni nič kaj posebnega, samo človek.
Odgovori
0 0
hansola
23. 09. 2026 20.13
Vbistvu ja je sokriv, vsi desnuharji, ki klanjajo pred Izraelom so krivi.
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-1
0 1
biggbrader
23. 09. 2026 19.44
No vidite, Ryanair tudi v Sloveniji tanka...🤣🤣🤣
Odgovori
+3
5 2
biggbrader
23. 09. 2026 19.43
Raje naj jim panele na krila namontirajo.
Odgovori
+1
2 1
Agent Provokator
23. 09. 2026 19.35
Torej Irci že vnaprej vedo, da bodo cene goriva rastle še najmanj deset mesecev.
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+0
3 3
biggbrader
23. 09. 2026 19.45
Do konca Janševe vlade,...😂😂
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+1
3 2
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