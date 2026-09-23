Vodstvo Ryanaira napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic

Kot je novinarjem v Londonu dejal izvršni direktor največjega evropskega nizkocenovnega prevoznika Michael O'Leary, gredo cene letov "le v eno smer, in sicer izrazito navzgor". "Verjamem, da se bodo cene vozovnic za naše in vse druge potnike vse do poletja 2027 zaradi precej višjih cen nafte znatno zvišale," je napovedal.

Ryanair je ob tem po njegovih besedah že znižal svoje cilje glede števila opravljenih poletov za prihodnje leto, saj si prizadeva zmanjšati porabo goriva v zimskem obdobju.

"Za letos imamo ceno goriva zavarovano pri približno 80 dolarjih za sod. Če bomo ceno za prihodnje leto zavarovali pri 100 dolarjih za sod, se bodo naši stroški za gorivo povečali za 25 odstotkov," je pojasnil O'Leary. To bi po njegovih besedah pomenilo, da bi se letni strošek za gorivo v 2027 povzpel na okoli 7,5 milijarde dolarjev.