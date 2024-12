OGLAS

Več kot štiri mesece po vrnitvi, ko je predsednik Putin osebno in s cvetjem v rokah na domačih tleh pozdravil vohuna in njuna mladoletna otroka, zdaj odmeva njun že drugi nastop pred kamerami. "Zavedanje, da morava otrokom pomagati prebroditi to obdobje, nama je pomagalo ohranjati moč. Vedno sva morala biti močni. Z Artemom nisva smela jokati ali pokazati kakršnekoli šibkosti," sta za rusko televizijo priznala ruska vohuna. V priporu sva bila tarči groženj, pritiskov, svarili so naju celo, tako pravita zakonca Dulcev, da bodo mladoletna otroka oddali v posvojitev. Preobrat v izpovedih para nikakor ni presenečenje, ocenjuje nekdanji šef naših vojaških obveščevalcev. "Takrat sta o Sloveniji govorila dokaj s simpatijami, zdaj po določeni distanci se pa že vidi – naši, njihovi, torej NATO, država Slovenija, zlobna, tudi otroke nam je hotela vzeti, in pa seveda mi, Rusi, dobri ljudje, ki smo potem to rešili, tako da ne, tukaj gre za propagando in temu se ne posveča velike pozornosti," pojasnjuje Boštjan Perne.

Ob tem ne pozabimo, še dodaja Perne, da se njuno obveščevalno delo tudi po aretaciji pred dvema letoma v Črnučah in vrnitvi v domovino nadaljuje. Spomnimo, ruska vohuna sta svojo lažno identiteto sprva gradila v Argentini, nato pa zadnjih sedem let v Ljubljani, od koder naj bi po ruski invaziji na Ukrajino aktivno širila rusko propagando, ne le v Sloveniji, ampak širše v regiji. "Nista bila čisto navadna agenta, ampak očitno tudi koordinatorja neke ožje mreže, vsaj tako je videti iz dostopnih informacij. Njuna vloga ni bila zanemarljiva, tudi njuna identiteta, njun alterego je bil dokaj precizno izdelan, dolgo negovan," še ocenjuje Perne. "Otroci niso vedeli ničesar o naši obveščevalni službi. Ponujeni sta nam bili dve možnosti: razkriti vse sorodnikom ali ohraniti skrivnost," je povedala Ana Dulceva. V Rusiji v argentinskih dresih navijali za Messija Vohunsko krinko sta skrbno varovala, tudi poročne fotografije razkrivajo na videz povsem običajen par, družina je potovala in si ogledovala znamenitosti v naši soseščini, se fotografirala ob Disneyjevih junakih. Ob tem pa ves čas komunicirala v španskem jeziku. Pred šestimi leti so celo obiskali v domovino, si sredi Rusije ogledali tekmo svetovnega nogometnega prvenstva in oblečeni v argentinske drese stiskali pesti za Lionela Messija in druščino.

"Sta pa onadva tak primeren obraz za delanje reklame, zakonski par, oba vohuna, otroci, ki niti niso vedeli, da so Rusi, torej vzorno delovanje v ilegali," opaža Perne. "Ko smo se vrnili domov, so nas ljudje prepoznali na ulicah. Prihajali so k nam, nas ogovarjali in govorili, da so ponosni, da so Rusi tako kot mi," trenutke po vrnitvi v Rusijo opisuje Dulceva. "In potem ti prideta pred kamero, povesta, kako lepo jih je mati Rusija sprejela nazaj, kaj vse sta naredila, kako se otroci prilagajajo, veste, če bi tistega likvidatorja, ki so ga zamenjali, pripeljali pred kamero, ne bi bilo takega efekta. In vse je uperjeno v delovanje oziroma propagiranje Rusije, Putina in sistema," še pojasnjuje Perne. Zato ne preseneča niti, da je predsednik Vladimir Putin v Sloveniji obsojenemu paru podelil visoko nacionalno odlikovanje – red za hrabrost. Dejanje, ki ga lahko bolj kot izraz hvaležnosti ujetima zakoncema razumemo kot Putinovo sporočilo Zahodu, v tem primeru Sloveniji.