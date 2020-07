Vohunil za Nato? V Rusiji aretirali svetovalca direktorja Roskozmosa

"Ivan Safronov je izvajal naloge za eno od Natovih obveščevalnih služb, zbiral tajne podatke o ruskem vojaškem in tehničnem sodelovanju, obrambi ter varnosti in jih posredoval predstavniku obveščevalne službe," so sporočili iz ruske obveščevalne službe FSB.

Obtožen je izdaje države, za kar mu grozi do 20 let zapora. V FSB so navedli še, da se preiskava nadaljuje, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Roskozmosu, kjer nekdanji novinar direktorju Dmitriju Rogozinu svetuje na področju odnosov z javnostmi, so zagotovili, da sodelujejo v preiskavi. Zatrdili pa so, da aretacija ni povezana z njegovim trenutnim delom, ki ga opravlja dva meseca.