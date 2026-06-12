Vohunske želve in ribe nadzirajo kitajske vode?

V objavi na kitajski platformi WeChat je ministrstvo v petek opozorilo, da se v morjih okoli Kitajske tiho odvija "nevidna tajna vojna", v kateri tuje agencije z različnimi novimi vohunskimi napravami zbirajo občutljive podatke za izdelavo podvodnih zemljevidov, kar po navedbah Pekinga predstavlja "resno grožnjo nacionalni varnosti", poroča Guardian.

Med domnevnimi metodami vohunjenja naj bi bile tudi večje morske živali, vključno z "vohunskimi" želvami in ribami, na katerih naj bi odkrili pritrjene senzorje med plavanjem v kitajskih vodah.

Po navedbah ministrstva so živali v realnem času zbirale občutljive podatke o morskem okolju, kot so temperatura vode, slanost in morski tokovi, ter jih prek satelitskih povezav pošiljale v tujino. Ministrstvo pri tem ni navedlo podrobnosti o tem, kje naj bi bile živali ali katera država ali organizacija naj bi jih opremila s senzorji.