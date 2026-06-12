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Vohunske želve in ribe nadzirajo kitajske vode?

Peking, 12. 06. 2026 16.11 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Želva

Kitajsko ministrstvo za državno varnost je zatrdilo, da tuje vohunske in obveščevalne službe za nadzor kitajskih teritorialnih voda uporabljajo nove, inovativne metode, med drugim tudi ribe in želve, opremljene s senzorji. Zbirale naj bi podatke o morskem okolju, kot so temperatura vode, slanost in morski tokovi, ter jih prek satelitskih povezav pošiljale v tujino.

V objavi na kitajski platformi WeChat je ministrstvo v petek opozorilo, da se v morjih okoli Kitajske tiho odvija "nevidna tajna vojna", v kateri tuje agencije z različnimi novimi vohunskimi napravami zbirajo občutljive podatke za izdelavo podvodnih zemljevidov, kar po navedbah Pekinga predstavlja "resno grožnjo nacionalni varnosti", poroča Guardian.

Med domnevnimi metodami vohunjenja naj bi bile tudi večje morske živali, vključno z "vohunskimi" želvami in ribami, na katerih naj bi odkrili pritrjene senzorje med plavanjem v kitajskih vodah.

Po navedbah ministrstva so živali v realnem času zbirale občutljive podatke o morskem okolju, kot so temperatura vode, slanost in morski tokovi, ter jih prek satelitskih povezav pošiljale v tujino. Ministrstvo pri tem ni navedlo podrobnosti o tem, kje naj bi bile živali ali katera država ali organizacija naj bi jih opremila s senzorji.

Ni znano, kje naj bi bile živali ali katera država ali organizacija naj bi jih opremila s senzorji.
Ni znano, kje naj bi bile živali ali katera država ali organizacija naj bi jih opremila s senzorji.
FOTO: Profimedia

Rusija z izurjenimi delfini že leta 2023

Obtožbe o uporabi morskih živali za vohunske namene niso novost. Leta 2023 je britanska obveščevalna služba sporočila, da Rusija krepi varnost v svoji pomorski bazi v Sevastopolu na Črnem morju – pristanišču na ukrajinskem polotoku Krim, ki je pod rusko okupacijo – z uporabo izurjenih delfinov.

Po poročilu britanske vojaške obveščevalne službe je Rusija trenirala velike pliskavke (iz družine delfinov), ki so jih zadrževali v plavajočih ogradah v pristanišču, da bi "odkrivale in preprečevale dejavnosti sovražnih potapljačev".

Obtožbe o uporabi morskih živali za vohunske namene niso novost.
Obtožbe o uporabi morskih živali za vohunske namene niso novost.
FOTO: Profimedia

Kitajsko ministrstvo za državno varnost je prav tako navedlo, da je odkrilo boje, ki jih je po njegovih trditvah namestil "čezmorski pomorski raziskovalni inštitut". Te naj bi bile opremljene z meteorološkimi senzorji, ki omogočajo spremljanje akustičnih podpisov kitajskih podmornic v realnem času.

Plovilo brez posadke, na morskem dnu skrite svetilke?

Ribe
Ribe
FOTO: Profimedia

Ministrstvo je opozorilo tudi na novo vrsto tako imenovanega valovnega jadralnika, plovila brez posadke, ki ga poganjata energija morskih valov in sončna energija. Po navedbah Pekinga naj bi ga tuji akterji uporabljali za posredovanje vojaško pomembnih podatkov o morskem okolju ter informacij o dejavnostih plovil, poroča Guardian.

Kitajska sicer redno opozarja na domnevne vohunske dejavnosti v okoliških vodah, vključno z Južnokitajskim morjem, Vzhodnokitajskim morjem in Tajvansko ožino, ki sodijo med vojaško najbolj občutljiva in geopolitično najbolj sporna območja na svetu.

Leta 2024 je Peking sporočil, da je na morskem dnu odkril skrite svetilnike, ki naj bi tujim podmornicam pomagali pri navigaciji in omogočali vnaprejšnjo pripravo bojišča. Po poročanju kitajskih medijev vlada ribičem ponuja denarne nagrade od 50.000 do 500.000 juanov (približno od 6.000 do 60.000 evrov) za odkritje vohunskih naprav v kitajskih vodah.

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