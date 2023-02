Vohunski baloni tudi nad Ukrajino?

Sprva se je na omrežju Telegram razširila novica o novem napadu z droni v regiji Dnipropetrovsk, a je poveljstvo ukrajinskih zračnih sil te navedbe zavrnilo. Kot so pojasnili, je sovražnik uporabil izvidniški UAV (brezpilotno letalo) in več balonov z reflektorji. Dodali so, da je protizračna obramba ciljala na "sovražnikove vohunske objekte", ni pa še informacij o tem, ali je bila pri tem uspešna.

ZDA so medtem sestrelile še en neznani leteči predmet v že četrti tovrstni vojaški operaciji ta mesec. Predmet, ki ni veljal za vojaško grožnjo, so obrambni uradniki opisali kot "osmerokotno strukturo" brez posadke, na katero so pritrjene vrvice. Sestrelili so ga z raketo, ki jo je izstrelil lovec F-16.