Indija 'aretirala' vohunskega goloba, pakistanski vaščan ga želi nazaj

Goloba so ujeli vaščani na indijski strani meje v ponedeljek na območju Kašmirja ter ga predali policiji.

To pa ni prvič, da je pakistanski golob v Indiji zašel v težave. Maja leta 2015 so goloba "aretirali", po tem ko ga je v indijski vasici blizu meje opazil 14-letnik. Oktobra 2016 pa so zadržali še enega goloba, ki so ga našli s sporočilom, v katerem so grozili premierju.