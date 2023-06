Vohunski šefi na tajnih 'obveščevalskih konklavah'

V Singapurju so se na skrivnem sestanku srečali višji predstavniki več kot desetih obveščevalnih agencij po vsem svetu. Podobne sestanke naj bi sicer tamkajšnja vlada sklicevala že nekaj let zapored, a se o njih do sedaj še ni poročalo.

icon-expand Podobne sestanke naj bi sicer tamkajšnja vlada sklicevala že nekaj let zapored, a se o njih do sedaj še ni poročalo. FOTO: Shutterstock Ob robu varnostnega srečanja Shangri-la, ki velja za največji varnostni forum v indo-pacifiški regiji Singapurju, so se na posebnem sestanku srečali visoki predstavniki več kot desetih obveščevalnih agencij z vsega sveta. Kot je za Reuters potrdilo pet neimenovanih virov, se sicer ti skrivni sestanki odvijajo na ločenem prizorišču, o njih pa se v preteklosti še ni poročalo. Med sodelujočimi predstavniki naj bi bila tudi direktorica ameriške nacionalne obveščevalne službe Avril Haines, prišli so tudi predstavniki Kitajske, čeprav trenja med državama že več let naraščajo. V množici je bilo mogoče opaziti tudi vodjo indijske čezmorske agencije za zbiranje obveščevalnih podatkov Samanta Goeja. O Ukrajini in stopnji kriminala "Srečanje je pomembna stalnica na mednarodnem dnevnem redu," je dejal eden izmed neimenovanih virov, ki dobro pozna razprave. Te naj bi se organizirale predvsem z namenom poglabljanja razumevanja in spodbujanja dobrih odnosov med državami. "Med obveščevalnimi službami obstaja neizgovorjeni kodeks, da se lahko kljub težkim temam na političnem parketu odprto pogovarjajo," so še povedali viri. Anonimnost so želeli ohraniti zaradi varnosti. icon-expand V petek naj bi se predstavniki na skrivnem sestanku pogovarjali o vojni v Ukrajini in stopnji državnega kriminala. FOTO: Shutterstock V petek naj bi se predstavniki na skrivnem sestanku pogovarjali o vojni v Ukrajini in stopnji državnega kriminala. Večer pred tem naj bi se šefi agencij srečali neformalno. Ton na sestankih naj bi bil miren, ne konflikten. Brez potrditve, da se je srečanje zgodilo Singapursko obrabno ministrstvo srečanja ni ne potrdilo niti zavrglo, saj so dejali, da je srečanje na dogodku Shangri-La organizirano tudi zato, da se udeleženci, vključno s z visokimi uradniki iz obveščevalnih agencij, srečajo s svojimi kolegi. "Udeležencem so se srečanja ob robu zdela zelo koristna," je dodal tiskovni predstavnik singapurskega ministrstva. Ameriško veleposlaništvo v Singapurju pa je medtem dejalo, da o robnem srečanju nima informacij. Kitajska in indijska vlada se na vprašanje Reutersa še nista odzvali. Ob tem tiskovna agencija poroča, da so tako veliki sestanki obveščevalcev izredno redki, v primeru, da jih obveščevalne agencije skličejo, pa se o njih skoraj nikoli ne poroča. Manjši sestanki več tujih obveščevalnih agencij so pogostejši, med drugimi se pogosto na pogovoru srečujejo predstavniki iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Kanade, Avstralije in Nove Zelandije.