Vojaka, ki je na Tajskem ubil 26 ljudi, 57 pa ranil, ubili policisti

Tajski vojak, ki je svoj pohod začel v vojašnici in ga nadaljeval v nakupovalnem središču, je ubil 26 ljudi, še 57 pa ranil. Po 12-urni operaciji so ga policisti obkolili in ubili, je potrdil tajski premier Prajut Čanoča. 32-letnikov motiv za grozljiv zločin še ni znan, svoj pohod pa je prenašal na Facebooku, kjer njegov profil takoj ukinili.

32-letni tajski vojakJakraphanth Thomma, ki se je v soboto v mestu Nakhon Ratchasima (znanem tudi kot Korat), 250 kilometrov severovzhodno od Bangkoka, odpravil na strelski pohod, je ubil 26 ljudi, še 57 je ranjenih, je po poročanju tujih medijev sporočil tajski premier Prajut Čanoča. Predstavnik obrambnega ministrstva Kongčeep Tantravanič je dejal, da je mlajši oficir Thomma najprej v vojašnici Surathamphitak, kjer je bil nastanjen, po sporu glede neke nepremičnine napadel poveljnika Cola Anantharota Krasaejain ubil dva vojaka, 63-letno žensko in moškega. Zatem je ukradel več pištol, vsaj en kos avtomatskega orožja in strelivo. Iz vojašnice je ukradel tudi avtomobil Humvee in se z njim zapeljal v bližnje nakupovalno središče, kjer je streljal z avtomatskim orožjem in ubil več ljudi. Med umrlimi naj bi bila tudi policist in voznik taksija, ki sta ga skušala ustaviti. Tam naj bi zadrževal tudi talce, kmalu pa so ga obkolile varnostne sile in ga po 12-urni operaciji ustrelile, piše CNN. Njegovo smrt je potrdil minister za zdravje Anutin Čarnvirakul.

Strelski napad na Tajskem FOTO: AP

Tantranovič je še povedal, da so vsi pripadniki varnostnih sil spretni z orožjem, a da je bil Thomma še posebej usposobljen. Motiv za napad še ni znan. "Ne vemo, zakaj je to storil. Očitno je izgubil razum," je še povedal. Osumljeni je med napadom na družbenem omrežju Facebook v živo objavljal posnetke. V enem naj bi svoje sledilce celo spraševal, ali se naj preda. Že pred tem je objavil fotografijo orožja in nabojev, s pripisoma: "Čas je, da postane razburljivo" in "Nihče se ne more izogniti smrti". Facebook je njegov profil že ukinil, predstavniki družbenega omrežja pa so ob tem zapisali, da so njihova srca z družinami in skupnostjo, ki jo je pretresla tragedija na Tajskem. "Na Facebooku ni prostora za ljudi, ki zagrešijo tovrstno grozodejstvo, prav tako ne dovolimo, da kdorkoli poveličuje napad," je v sporočilu za javnost dejal predstavnik družbe. Zdaj se je namreč pojavilo več lažnih profilov, ki celo poveličujejo njegovo dejanje in objavljajo fotografije okrvavljenih žrtev.

