Vojaki na bruseljskih ulicah? Predlog za rešitev krize z drogo

Politico poroča, da želi belgijski minister za varnost in notranje zadeve Bernard Quintin na ulice Bruslja poslati vojake, da bi obvladal stopnjujoče se nasilje zaradi drog. "Vojska mora braniti integriteto ozemlja. Običajno vojaki to počnejo na naših mejah ali daleč onkraj njih. Toda tudi boj proti kriminalu, povezanemu z drogami, spada pod zaščito našega ozemlja," je dejal v intervjuju za De Standaard.

Bruselj se v zadnjih mesecih sooča s pravo eksplozijo nasilja. Samo letos je bilo zabeleženih 57 streljanj, od tega 20 poleti. Glavni tožilec v Bruslju Julien Moinil, ki je pod policijsko zaščito zaradi groženj trgovcev z drogo, je opozoril, da lahko v spiralo nasilja padejo tudi nedolžni prebivalci: "Vsak v Bruslju je lahko zadet s kroglami, namenjenimi drugim. Ob tem je zahteval 10 milijonov evrov za izboljšanje varnosti, a sredstev ni prejel."

Quintin, doma iz Bruslja, je stanje v mestu in varnostne razmere označil za katastrofalno. Nova ureditev predvideva, da bi vojaki patruljirali v mešanih enotah s policijo, predvsem okoli metro postaj in v četrtih, kot je Peterbos, piše Politico. Pravni okvir za napotitev vojakov na ulice je pripravljen in osnutek bo kmalu poslan Svetu ministrov, je v soboto na X potrdil obrambni minister Theo Francken . "Naša prestolnica je katastrofa glede varnosti. Ponovno moramo prevzeti nadzor," je zapisal Francken.