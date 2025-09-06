Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Vojaki na bruseljskih ulicah? Predlog za rešitev krize z drogo

Bruselj, 06. 09. 2025 21.07 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Zaradi nevarne eskalacije nasilja z drogami v Bruslju belgijski minister za notranje zadeve razmišlja o skrajnem ukrepu, vojaških patruljah na ulicah. To bi lahko bila prva faza širšega varnostnega načrta za večja belgijska mesta.

Politico poroča, da želi belgijski minister za varnost in notranje zadeve Bernard Quintin na ulice Bruslja poslati vojake, da bi obvladal stopnjujoče se nasilje zaradi drog. "Vojska mora braniti integriteto ozemlja. Običajno vojaki to počnejo na naših mejah ali daleč onkraj njih. Toda tudi boj proti kriminalu, povezanemu z drogami, spada pod zaščito našega ozemlja," je dejal v intervjuju za De Standaard.

Belgijska vojska
Belgijska vojska FOTO: Profimedia

 Bruselj se v zadnjih mesecih sooča s pravo eksplozijo nasilja. Samo letos je bilo zabeleženih 57 streljanj, od tega 20 poleti. Glavni tožilec v Bruslju Julien Moinil, ki je pod policijsko zaščito zaradi groženj trgovcev z drogo, je opozoril, da lahko v spiralo nasilja padejo tudi nedolžni prebivalci: "Vsak v Bruslju je lahko zadet s kroglami, namenjenimi drugim. Ob tem je zahteval 10 milijonov evrov za izboljšanje varnosti, a sredstev ni prejel."

Quintin, doma iz Bruslja, je stanje v mestu in varnostne razmere označil za katastrofalno. Nova ureditev predvideva, da bi vojaki patruljirali v mešanih enotah s policijo, predvsem okoli metro postaj in v četrtih, kot je Peterbos, piše Politico. Pravni okvir za napotitev vojakov na ulice je pripravljen in osnutek bo kmalu poslan Svetu ministrov, je v soboto na X potrdil obrambni minister Theo Francken . "Naša prestolnica je katastrofa glede varnosti. Ponovno moramo prevzeti nadzor," je zapisal Francken.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Načrt je naletel tudi na kritike. Bruseljskega poslanca liberalne stranke Open VLD Frédérica De Guchta skrbi, da vlada preskakuje enostavnejše rešitve: "Bi morda začeli z 10 milijoni evrov, ki jih je zahteval tožilec Moinil? Za to ne potrebujemo posebnega zakona."

Po poročanju Politica je predlog za vojaško prisotnost del širšega plana za velika mesta, ki predvideva tudi okrepljen videonadzor in dodatne varnostne ukrepe v Antwerpnu, Gentu, Liègu, Charleroiju in Monsu. Vse to se dogaja ob politični krizi v Bruslju, kjer regija po junijskih volitvah 2024 še vedno nima oblikovane vlade.

Belgijska vojska
Belgijska vojska FOTO: Profimedia

Vodja Quintinove liberalne stranke MR v Bruslju David Leisterh je medtem opozoril, da bi bile lahko potrebne nove volitve. Nacionalni predsednik stranke Georges-Louis Bouchez pa je že dejal, da bo Bruselj "neizogibno" prišel pod neposreden nadzor nacionalne vlade.

Bruselj vojaki varnost droge
Naslednji članek

Gordon Ramsay po operaciji: 'Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje'

SORODNI ČLANKI

Preprodajalka drog priznala krivdo za smrt Matthewa Perryja

ZDA izvedle zračni napad na pošiljko droge iz Venezuele

Poziv odločevalcem: 'Še je čas, da podpišete zaobljubo'

V hiši našli devet rastlin in škatlo s posušenimi delci

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
06. 09. 2025 21.52
+1
Nekateri EU poslanci pa še vedno vztrajajo in zagovarjajo odprte meje. Noro.
ODGOVORI
1 0
proofreader
06. 09. 2025 21.51
+1
Potem pa oni pametujejo Poljakom, kako in kaj.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215