Vojakinja, ki ji ne dovolijo nositi hidžaba, zapušča vojsko

"Postavili so me v položaj, ko moram izbirati med svojim poklicem in hidžabom ... Bošnjaki, da ne govorim o imenih, pa tudi ostali sodržavljani, ali ste ponosni na to odločitev oziroma razsodbo, ki prepoveduje hidžab?! Pravite, da vsi želite sožitje, ne morete pa tolerirati vere svojega sodržavljana," je v torek med drugim zapisala Mujanovićeva na družbenem omrežju Facebook in napovedala, da bo čez nekaj dni zapustila vojsko BiH.

Kot je še dodala, se "države ne gradi na temeljih nepravičnosti zoper nekatere skupine prebivalcev".

Mujanovićeva se je v sredo glede tega sestala tudi s sarajevsko županjo, ki je na na Facebooku nato sporočila, da hidžab nikoli ne bi smel biti prelomnica v poklicnem razvoju Emele Mujanović ali katere koli druge Sarajevčanke. "Hidžab je ponos in življenjski slog, ne ovira," je sporočila Karićeva.