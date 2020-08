Vojaška hunta v Maliju izpustila ugrabljenega predsednika države

Hunta, ki se je poimenovala Nacionalni odbor za rešitev ljudstva, je na Facebooku danes sporočila, da je nekdanji predsednik Boubacar Keito izpuščen in je trenutno v svoji rezidenci. Po načrtih vojaške hunte, ki je po državnem udaru 18. avgusta prevzela oblast, naj bi Mali tri leta vodilo tranzicijsko telo pod vojaškim vodstvom. Izpustitev Keite je bila sicer ključna zahteva sosednjih držav in mednarodnih organizacij, vključno z Afriško unijo in Evropsko unijo.

Vojaški udar v Maliju, že drugi v osmih letih, je sledil več mesecev trajajoči politični krizi in protestom, na katerih so zahtevali odstop predsednika Keite. Ljudje so nezadovoljni z dosedanjimi oblastmi zaradi slabega vodenja gospodarstva ter poslabšanja varnostnih razmer zaradi porasta džihadističnega in medverskega nasilja.

Medtem ko je vojaški udar v tujini naletel na obsodbe ter zahteve po vrnitvi dosedanjih oblasti, so ga doma mnogi pozdravili z navdušenjem. Na ulicah Bamaka je strmoglavljenje Keite praznovalo na tisoče privržencev opozicije. Hunta vztraja, da je le "zaključila delo" protestnikov in da bo "v razumnem času" izvedla volitve.