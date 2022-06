Vojaška industrija na Hrvaškem v razcvetu, tudi na račun vojne v Ukrajini

Gre za le nekaj uspešnih primerov hrvaških proizvajalcev orožja in vojaške opreme, ki so svoje izdelke letos predstavljali tudi na največjem evropskem sejmu orožja in vojaške opreme Eurosatory v Parizu. Na njem so se predstavili v sklopu Hrvaškega grozda konkurenčnosti obrambnih industrij, ki združuje več kot 60 podjetij s področja vojaške industrije. Pred tremi meseci, torej pred vojno v Ukrajini, jih je združeval okoli 40, piše Večernji list.

Da je vojna v Ukrajini vplivala na povpraševanje, je za časnik potrdil predsednik združenja Goran Basarac. Poudaril je, da je obseg povpraševanja sicer podoben kot pred vojno, je pa prišlo do velikega drobljenja tržišča. "Povpraševanje, povezano z vojno v Ukrajini, ne prihaja z vladne ravni, ampak se zdi, da ima vsaka vojaška enota v Ukrajini svojega predstavnika, ki pride naročat in kupovat neke svoje posebnosti," je pojasnil Basarac.

Kot je dodal, so takšne razmere zahtevne za proizvajalce, na primer proizvajalce čelad, ker gre za naročila od 1500 do 2000 kosov. To namreč pomeni, da ne morejo proizvajati velikih serij, ampak se morajo prilagajati vsakemu naročniku posebej. "Povpraševanje je torej ogromno, a mi moramo izpolniti tudi naročila naših velikih, stalnih kupcev, za katere imamo večje serijske proizvodnje," je dejal.

Na sejmu Eurosatory 1700 razstavljavcev iz več kot 63 držav, na ogled tudi slovenski paviljon

Hrvaška podjetja iz sektorja vojaške industrije se med seboj povezujejo tudi zaradi pridobivanja sredstev iz Evropskega sklada za obrambo (EDF), ki znašajo okoli osem milijard evrov. Po besedah Basaraca se podjetja za sredstva iz tega sklada ne morejo prijavljati samostojno, ampak v sodelovanju z vsaj tremi podjetji iz najmanj dveh držav.

Kot podjetji, ki sta trenutno najbolj pripravljeni za prijavljanje projektov za sredstva EDF, je Basarac izpostavil DOK-ING in Šestan-Busch. Prvo razvija robotsko vozilo, ki bi bilo lahko tudi platforma za bojevanje in izvidništvo, nanj pa je mogoče namestiti tudi 20- do 30-milimetrski top ali protioklepne rakete. Drugo pa pripravlja napredno različico čelade, "ki bo presenečenje na evropski ravni".

Na sejmu Eurosatory se je sicer predstavilo prek 1700 razstavljavcev iz več kot 63 držav, več kot 200 uradnih delegacij in več kot 57.000 poslovnih obiskovalcev.

Na ogled je bilo 37 nacionalnih paviljonov, tudi slovenski, kjer je pod okriljem agencije Spirit Slovenija sodelovalo 14 podjetij in institucij.