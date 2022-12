Vojaška pomoč Ukrajini ne prihaja iz tovarn, ampak zalog, ki jih EU primanjkuje

Kot je ob izidu letnega poročila dejal visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Joseph Borell, je bil vložek v obrambni sistem Unije že več let (pre)nizek. Zagotavljanje zalog Ukrajini je zato hitro izčrpalo skladišča, je dodal in ponazoril: "Vojaška pomoč Ukrajini ne prihaja iz tovarn, ampak iz zalog, ki so se hitro izčrpale, ker so bile skoraj prazne." Izpostavil je tudi, da Unija nima niti toliko obrambnih zmogljivosti, da bi se bila sposobna braniti.

Kot kaže poročilo EDA, so države članice Unije v letu 2021 za obrambo skupaj namenile 214 milijard evrov, s čimer so prvič v zgodovini za šest odstotkov (ali 14 milijard evrov) presegle medletno povprečje. Kljub temu so sredstva, namenjena za obrambo, predstavljala le odstotek in pol bruto domačega proizvoda, čeprav so se članice zavezale, da bodo v omenjeni sklad namenile vsaj dva odstotka BDP-ja.

Zadovoljivo: petina evrov gre v nabavo nove vojaške opreme

So se pa po mnenju Borella zadovoljivo povišale individualne naložbe članic v nabavo obrambne opreme, in sicer za 16 odstotkov. Za novo opremo so tako članice Unije v letu 2021 namenile 52 milijard evrov. "Na vsake štiri evre se nameni en evro za nabavo nove vojaške opreme," je ponazoril evropski predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko. Članice so že tretje leto zapored nekoliko presegle cilj, da letno za nabave vojaške opreme namenijo vsaj petino sredstev.