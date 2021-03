Vojaške sile pridržale ključnega člana stranke odstavljene voditeljice

Tiskovni predstavnik Kyi Toe in vsaj še en član stranke sta po besedah ​​člana stranke Phya Zayarja Thawa zdaj v priporu. Kyi Toe je član Nacionalne lige za demokracijo (NLD), ki je najpogosteje v stikih z mediji od državnega udara 1. februarja in je v zadnjih tednih najbolj odgovoren za komentarje stranke. Uradniki stranke so zato zaskrbljeni, da ga zdaj mučijo. Drugi pridržani naj bi bil mlad član NLD.

Kljub novim pridržanjem pa so v petek po vsej državi še vedno poročali o protestih, vendar so se tem pridružila tudi poročila o ostrem zatiranju s strani varnostnih sil, kar je povzročilo več smrtnih žrtev. "Nismo varni," je dejal Htoo Myat iz mesta Thingangyun, ki je povedal, da so pripadniki varnostnih sil vso noč nadlegovali ljudi. V nekaterih primerih so prebivalce silili, da rušijo barikade, ki so jih protestniki postavili po vsej državi, da bi vojake umaknili iz sosesk, kjer je močna podpora Suu Kyi. Toda varnostne sile niso uničevale samo barikad. Poročali so tudi, da so vojaki med nočnimi napadi uničili približno 30 avtomobilov v lasti civilistov v občini Thingangyun.

Indonezijski predsednik Joko Widodo je v petek pozval k takojšnjemu prenehanju nasilja v Mjanmaru in k vrhu jugovzhodnoazijskih voditeljev, da bi razpravljali o politični krizi. "Indonezija poziva k takojšnjemu prenehanju uporabe nasilja v Mjanmaru, da bi preprečili nadaljnje izgube življenj," je dejal Joko na novinarski konferenci in dodal, da je varnost Mjanmarcev najpomembnejša. "Z brunejskim sultanom se bom pogovarjal kot predsednik ASEAN glede možnosti vrha ASEAN, da bi razpravljali o krizi v Mjanmaru," je še dejal.

Opazovalci v Indoneziji so Džakarto pozvali, naj pomaga svojemu sosedu na poti k demokraciji, in opozorili na njeno pomoč, ko je mjanmarska vojska pred približno desetletjem odstopila oblast civilni vladi. Po srečanju na Tajskem z najvišjim diplomatom Mjanmara Wunno Maung Lwin konec prejšnjega meseca je indonezijski zunanji minister Retno Marsudipozval vojaške vladarje, naj prisluhnejo željam prebivalstva in omogočijo humanitarni dostop do zapornikov. "Treba je slišati želje Mjanmarcev," je dejal Retno, ko je obiskal države članice ASEAN in iskal skupno regionalno stališče do državnega udara.