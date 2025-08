Vojaško letalo strmoglavilo na šolo, umrlo najmanj 20 učencev

Najmanj 83 ljudi, tako otrok kot odraslih, se zdravi v bolnišnicah, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil urad voditelja prehodne vlade Muhamada Junusa . Večina poškodovanih je starih med osem in 14 let.

Letalo je strmoglavilo na kampus zasebne osnovne in srednje šole Milestone v severnem predmestju Uttara. Na posnetkih s prizorišča nesreče je bilo po poročanju BBC videti ogromen požar in gost oblak dima.

Vojska je sporočila, da je v Uttari ob 13:06 (09:06 po srednjeevropskem času) med rutinskim letom strmoglavilo vadbeno letalo f-7 bangladeških zračnih sil. V nesreči je umrl tudi pilot.

Začasni voditelj Junus je na družbenem omrežju X izrazil globoko žalost zaradi dogodka. "To je trenutek globoke bolečine za narod," je zapisal in za torek razglasil dan žalovanja. Dodal je, da bodo sprejeli potrebne ukrepe za preiskavo vzroka incidenta in zagotovili potrebno pomoč.

To je najhujša letalska nesreča v Bangladešu v več desetletjih. Najsmrtonosnejši tovrstni incident v zgodovini države se je zgodil leta 1984, ko je v strmoglavljenju letala na poti v Dako umrlo vseh 49 ljudi na krovu.