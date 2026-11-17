V Srbiji je danes dopoldne strmoglavilo vojaško letalo. Po poročanju srbskega Blica je letalo padlo na polje med Staro in Novo Pazovo, nedaleč od Beograda. "Videla sem, kako nizko je letelo, grozljivo glasno je brnelo," jim je povedala priča.

Fotografije in videoposnetki s prizorišča prikazujejo goreče razbitine na polju, nad katerimi se dviga gost črn dim. Po poročanjih s terena je letalo povsem zgorelo.