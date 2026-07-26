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Predelan vojaški orjak v boj z ognjem: en prelet enak trem canadairjem

Pariz, 26. 07. 2026 10.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Predelano vojaško transportno letalo A400M

V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux, kjer divja največji požar v državi. V boj z ognjem so sploh prvič poslali tudi predelano vojaško transportno letalo A400M, ki lahko odvrže 20 ton vode. Letalo so za namene gašenja predelali v 15 dneh, z enim preletom lahko odvrže toliko vode kot trije Canadairji.

"Svetovna novost, ki je bila uresničena v zgolj petnajstih dneh zahvaljujoč mobilizaciji civilne zaščite, vojske in podjetja Airbus. Hvala vsem, ki so to omogočili," je ob posnetku prvega gašenja z omenjenim letalom na omrežju X zapisal francoski premier Sébastien Lecornu. "Cilj je samo en: učinkovitejše gašenje požarov."

A400M lahko naenkrat prevaža količine treh letal za gašenje canadair. Z letalom so v soboto popoldne v Lacanauju izvedli prvi spust, s katerim so ob liniji požarov polili snov za zaviranje gorenja.

Nosilnost štirimotornega turbopropelerskega vojaškega transportnega letala A400M je do 37 ton. Prevaža lahko izjemno velike tovore - največji presek tovora je lahko štiri krat štiri metre, skupna prostornina tovornega prostora pa znaša 340 kubičnih metrov, je navedeno na spletni strani proizvajalca.

Francija je sicer prva država, ki je preizkusila sistem, ki letalo 'preoblikuje' v gasilsko letalo med dejanskim požarom v naravi.

Ogromno letalo bi za gašenje dejansko lahko uporabili še prej, a se je zataknilo pri papirologiji, poroča francoski Le Monde. V začetku poletja se je sicer zdelo, da bo Španija prva, ki bo preizkusila tak način gašenja, tudi španski premier Pedro Sanchez je napovedal, da bodo poleti 2026 prvi, ki bodo komplet za gašenje, ki so ga razvili pri Airbus Espace, uporabili v praksi.

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Po navedbah regionalnih oblasti je požar v departmaju Gironde doslej požgal 42.000 hektarjev zemlje, s čimer se uvršča med največje, ki so državo prizadeli po drugi svetovni vojni. Leta 1949 je požar v državi uničil 50.000 hektarjev.

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