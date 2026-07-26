Predelan vojaški orjak v boj z ognjem: en prelet enak trem canadairjem

A400M lahko naenkrat prevaža količine treh letal za gašenje canadair. Z letalom so v soboto popoldne v Lacanauju izvedli prvi spust, s katerim so ob liniji požarov polili snov za zaviranje gorenja.

"Svetovna novost, ki je bila uresničena v zgolj petnajstih dneh zahvaljujoč mobilizaciji civilne zaščite, vojske in podjetja Airbus. Hvala vsem, ki so to omogočili," je ob posnetku prvega gašenja z omenjenim letalom na omrežju X zapisal francoski premier Sébastien Lecornu . "Cilj je samo en: učinkovitejše gašenje požarov."

Nosilnost štirimotornega turbopropelerskega vojaškega transportnega letala A400M je do 37 ton. Prevaža lahko izjemno velike tovore - največji presek tovora je lahko štiri krat štiri metre, skupna prostornina tovornega prostora pa znaša 340 kubičnih metrov, je navedeno na spletni strani proizvajalca.

Francija je sicer prva država, ki je preizkusila sistem, ki letalo 'preoblikuje' v gasilsko letalo med dejanskim požarom v naravi.

Ogromno letalo bi za gašenje dejansko lahko uporabili še prej, a se je zataknilo pri papirologiji, poroča francoski Le Monde. V začetku poletja se je sicer zdelo, da bo Španija prva, ki bo preizkusila tak način gašenja, tudi španski premier Pedro Sanchez je napovedal, da bodo poleti 2026 prvi, ki bodo komplet za gašenje, ki so ga razvili pri Airbus Espace, uporabili v praksi.