Vojaško transportno letalo strmoglavilo na stanovanjsko četrt

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vlada zvezne države Kartum je sporočila, da je v nesreči umrlo 46 ljudi, deset pa je ranjenih. Z vojsko povezano ministrstvo za zdravje je pred tem sporočilo, da je umrlo 19 ljudi in da so poškodovane civiliste, tudi otroke, reševalci odpeljali v bližnjo bolnišnico.

Transportno letalo antonov je strmoglavilo v torek zvečer blizu vojaškega letalskega oporišča Vadi Seidna, enega največjih vojaških oporišč v mestu Omdurman. Vojska je sporočila, da je letalo strmoglavilo med vzletom in da so med smrtnimi žrtvami tako vojaki kot civilisti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Priče so povedale, da so slišale glasno eksplozijo in videle več poškodovanih poslopij na območju strmoglavljenja letala. Padec letala je povzročil tudi izpad električne energije v bližnjih soseskah.

Letalo je strmoglavilo dan po tem, ko so paravojaške sile RSF prevzele odgovornost za sestrelitev letala iljušin nad prestolnico Južnega Darfurja Njala. Pri tem je bilo po njihovih navedbah uničeno letalo, posadka pa je umrla. Neimenovani vojaški vir je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je bil tokrat vzrok nesreče tehnična okvara.