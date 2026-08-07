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Vojna izven fronte: Rusija in Ukrajina bitko selita v skladišča

Kijev, 07. 08. 2026 16.47 pred dvema dnevoma 6 min branja 119

Avtor:
L.M.
Napad na podjetje Wildberries

Vojna med Rusijo in Ukrajino vse bolj prodira v prostore, kjer je običajno ne vidimo: v skladišča, sortirne centre in distribucijska središča. Nova faza napadov se je začela, ko je Ukrajina z droni napadla ruska logistična središča, med drugim objekte spletnega trgovca Wildberries. Moskva je nato okrepila napade na ukrajinsko logistično infrastrukturo, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih več ljudi, več sto tisoč kvadratnih metrov skladiščnih površin pa uničenih.

Napadi kažejo na spremembo v načinu vojskovanja: logistična infrastruktura, ki je bila dolgo razumljena predvsem kot civilna podpora gospodarstvu, postaja strateški cilj. Skladišča, distribucijski centri in logistična vozlišča, prek katerih potekajo dobavne verige, lahko z enim samim zadetkom prekinejo oskrbo številnih trgovin in podjetij.

Razsežnost škode v Ukrajini je velika. Po podatkih Ukrainske pravde so ruski napadi doslej uničili več kot 400.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin, kar ustreza površini približno 56 nogometnih igrišč. Med prizadetimi so velika ukrajinska podjetja, kot so Fozzy Group, Rozetka, Epicentr, Biosphera in Nova Poshta, pa tudi številna druga podjetja, ki so svoje blago hranila v njihovih logističnih objektih.

A cilj napadov ni zgolj uničenje posameznih podjetij. Sodobne oskrbovalne verige temeljijo na velikih centrih, zato lahko en zadetek prekine delovanje celotnih trgovskih mrež.

Wildberries in širjenje vojne na logistiko

Ruski napadi sledijo ukrajinski kampanji proti ruskim logističnim objektom, med katerimi so bili tudi centri spletnega trgovca Wildberries.

Od 18. julija so ukrajinski brezpilotniki napadli skoraj 20 skladišč tega ruskega "Amazona", poroča Time. Ukrajina jih opisuje kot logistična središča, ki naj bi bila povezana z dobavo vojaških oziroma dvojno uporabnih komponent. Moskva in vodstvo Wildberriesa to zanikata.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po prvih napadih dejal, da sta bila v moskovski in tambovski regiji zadeta dva velika logistična objekta, prek katerih naj bi se dobavljale sankcionirane komponente za proizvodnjo brezpilotnikov in navigacijske opreme. Kremelj in ustanoviteljica Wildberriesa sta navedbe zavrnila.

Pojetje Wildberries tarča napada z droni
Pojetje Wildberries tarča napada z droni
FOTO: Profimedia

Wildberries je za rusko gospodarstvo pomemben sistem. Gre za enega največjih spletnih trgovcev v državi, ki povezuje ogromno število prodajalcev in kupcev, ima pa tudi lastno finančno vejo WB Bank, ki sodeluje z rusko banko. Prav zato napadi niso zgolj vprašanje uničenih stavb. Posledice se lahko prenesejo na prodajalce, dobavne verige in navsezadnje na ruske potrošnike.

Po oceni ameriškega Institute for the Study of War ukrajinska kampanja proti Wildberriesu povečuje stroške vojne za mala in srednja ruska podjetja, ki so odvisna od platforme, pa tudi za potrošnike. Napadi tako vojno prinašajo v območja in dele ruskega gospodarstva, ki jih je Kremelj želel čim bolj obvarovati pred njenimi neposrednimi posledicami.

Zakaj so skladišča postala tarče?

Rusija svoje napade utemeljuje s trditvijo, da so bila prizadeta logistična središča, kjer so bili shranjeni izdelki z dvojno rabo oziroma dual-use, to je blago, ki se lahko uporablja tako v civilne kot vojaške namene.

Moskva trdi, da niso napadali civilnih podjetij, ampak logistične centre, kjer naj bi bile komponente za vojaško uporabo. Ukrajina te navedbe zavrača in opozarja, da gre za napade na civilno infrastrukturo.

Prav tu se odpira ena ključnih značilnosti nove faze vojne: meja med civilno in vojaško logistiko postaja vse bolj zabrisana, piše Internazionale.

Velika logistična podjetja prevažajo širok spekter blaga. Njihova infrastruktura je namenjena ogromnemu številu naročil, izdelkov in strank. Če se v njihovih objektih znajdejo tudi izdelki z morebitno vojaško uporabo, lahko Moskva takšne objekte predstavi kot legitimne vojaške cilje. Hkrati pa uničenje teh objektov prizadene bistveno širši krog ljudi in podjetij.

Udar na oskrbovalne verige: ko en zadetek ustavi trgovsko mrežo

Eden najodmevnejših napadov se je zgodil v noči na peti avgust, ko so ruske rakete in brezpilotniki zadeli več velikih logističnih objektov v Kijevu in njegovi okolici.

Največji ukrajinski zasebni poštni operater Nova Pošta je ostal brez enega od svojih ključnih sortirnih centrov v Kijevu. V napadu so umrli trije ljudje, osem jih je bilo ranjenih. Podjetje je po poročanju Kyiv Post navedlo, da je bilo v napadu uporabljeno kasetno strelivo, in napad označilo za vojni zločin.

Podjetje je navedlo, da je bilo v napadu uporabljeno kasetno strelivo, in napad označilo za vojni zločin proti civilistom. Kljub uničenju centra je Nova Pošta sporočila, da nadaljuje poslovanje po vsej državi.

Napad an podjetje Nova Pošta
Napad an podjetje Nova Pošta
FOTO: Profimedia

Napad na kijevski center tudi ni bil osamljen incident. Julija so bili zadeti njeni terminali v Sumiju in Poltavi, poškodovana je bila poslovalnica v Vinici, uničena pa je bila tudi tovorna poslovalnica v regiji Černigov. Podjetje je samo v prvih štirih mesecih leta 2026 izgube zaradi ruskega obstreljevanja ocenilo na približno 7,3 milijona dolarjev oziroma 6,3 milijona evrov.

Posebej ranljivi so veliki distribucijski centri, saj je njihova prednost hkrati njihova največja šibkost. Na enem mestu je mogoče hraniti ogromne količine blaga, od tam pa se oskrbujejo številne trgovine po državi.

To se je pokazalo pri Novusu. Njegov logistični center je utrpel več neposrednih raketnih zadetkov, zaradi česar so njegovo delovanje popolnoma ustavili. Gre za objekt, ki je oskrboval celotno mrežo trgovin podjetja in zavzema približno 40.000 kvadratnih metrov. Novus je zato začel prerazporejati zaloge, da bi trgovine kljub uničenju centra ostale oskrbljene.

Pri trgovski verigi Silpo sta bila poškodovana dva distribucijska centra, v napadu pa je umrlo šest zaposlenih.

Med podjetji, ki so utrpela posebno velike izgube, je tudi Rozetka, eden največjih ukrajinskih spletnih trgovcev.

Njeno skladišče v Brovarih je bilo v noči na peti avgust uničeno s tremi balističnimi raketami. Podjetje je sporočilo, da objekta ni mogoče popraviti. Nekaj dni prej, prvega avgusta, je bil z ruskim brezpilotnikom napaden še en objekt Rozetke v kijevski oblasti. V napadu je umrl en zaposleni, sedem ljudi je bilo ranjenih.

Soustanovitelj Rozetke je dejal, da neposredne izgube podjetja po zadnjih napadih dosegajo več milijard griven in da gre za največje izgube v zgodovini podjetja. Natančnega zneska še niso izračunali. Med možnimi ukrepi pomoči, ki bi jih država po njegovem lahko izvajala, je izpostavil dostopnejše zavarovanje vojnih tveganj, davčne olajšave in ugodna posojila za podjetja, ki morajo po napadih obnoviti poslovanje, piše Ukrainska pravda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primer Rozetke kaže, da posledice napadov niso omejene zgolj na neposredno škodo podjetjem. Ukrajinska trgovska podjetja se zato vse bolj obračajo k decentralizaciji. Namesto enega velikega skladišča zaloge razporejajo v več manjših objektov po različnih regijah. Takšen sistem je precej dražji in tehnološko zahtevnejši, vendar zmanjšuje tveganje, da bi en ruski napad podjetje popolnoma ohromil.

Posledice se lahko sčasoma pokažejo tudi pri potrošnikih. Veriga Fora je na primer napovedala zmanjšanje števila promocijskih ponudb za približno teden dni, da bi lažje ohranila stabilno razpoložljivost izdelkov. Nekatere trgovine lahko zaradi reorganizacije logistike začasno občutijo spremembe v ponudbi in razpoložljivosti posameznih izdelkov.

Če je uničeno veliko centralno skladišče, mora podjetje blago preusmeriti drugam, najti nove prostore, spremeniti transportne poti in prilagoditi distribucijo. To poveča stroške in lahko povzroči tudi začasno pomanjkanje določenih izdelkov.

Logistika kot nova fronta

Primer Wildberriesa in ruski napadi na ukrajinska skladišča kažejo isto spremembo v načinu vojskovanja: logistika ni več zgolj podpora vojski, temveč postaja samostojna fronta. Obe strani poskušata nasprotniku povečati stroške vojne tako, da napadata infrastrukturo, ki omogoča delovanje gospodarstva in oskrbovalnih verig.

O poteku sodobne vojne zato ne odloča več le količina orožja na bojišču, temveč tudi sposobnost držav, da ohranijo delovanje ključnih logističnih in gospodarskih omrežij.

logistika skladišča Wildberries Ukrajina Rusija
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KOMENTARJI119

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
08. 08. 2026 12.22
Če bi Evropa res želela mir v Ukraini bi takoj ustavila vso vojaško in denarno pomoč za to korumpirano nacistično državo. Vojna bi se končala v nekaj mesecih. Za kaj takšnega mora povsod v EU zmagati tako zvana skrajna desnica. Dokler bodo vladali levičarji, zeleni, EPP, liberalci in podobne zgube pa bo tudi EU kmalu v vojni.
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+3
6 3
marre
08. 08. 2026 12.42
Po mnenju tebe in ostalih prokremeljskih botov je rešitev za ustavitev vojne kapitulaciaj Ukrajine in posledičen genocid, ki bi sledil nad Ukrajinskim narodom.. Skrajna desnica v Evropi je velika nevarnost in nikoli ne bo zmagala.. Edini, ki lahko resno in dejansko zaustavi vojno v Ukrjaini je tisti kateri jo je začel in to je Putler in ostala zločinska ekipa v Kremlju.. Dokler pa bo imel mali fašistek apetit po tujem ozemlju in se šel neke velike osvajalske vojne v Evropi v 21. stoletju pa bo ta vojna trajala.. Ukrajinci se branijo in imajo vso pravico..
Odgovori
-1
3 4
anatomija
08. 08. 2026 12.50
Praznoglavec imenuješ Ukrajino , ki se brani za naciste ob tem pa hvališ skrajne desničarje , ki so dediči nacizma
Odgovori
-3
2 5
ZOV SVO
08. 08. 2026 13.32
marre in anatomija 2 🐑🐑ki sistematično zanikata napredovanje Ruske vojske 🤣🤣🤣 medtem ko je na zahodu medijski mrk, Ukrajine sploh ne omenjajo, sem pa ke onenijo igtalca klavirja da pritegnejo pozornost prebivalcev, ker imajo starmer, merc in macron najnižjo podporo v zgodovini politične podpore, ups starmerja ni več 🤣🤣🤣
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+1
3 2
marre
08. 08. 2026 20.21
Dnevno spremljam kaj se dogaja v Ukrajini in ne vidim nobenega resnega napredka.. Malo je kakšna zona v sivem drugače pa je stanje več al manj isto, zato tudi ni poročanja, ker ni kaj poročati.. Poroča se o napadih na logistiko, ker to je sedaj glavna aktivnost v vojni.. Če v 4,5 leta nisi sposoben okupirat 20% Ukrajine, je pač že samo po seb to neuspeh in ni kaj dosti za poročat..
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+0
1 1
sabro4
08. 08. 2026 12.14
zelenski zmaguje da je veselje
Odgovori
+0
1 1
marre
08. 08. 2026 10.47
Dobr drobijo Ukrajinci po Ruski logistiki v sami Rusiji, kot tudi na fronti.. Skoraj nič ne pride do fronte, Konstantinjevka še zdej ni okupirala in za letos je praktično to to.. Daleč od tega, da bi Ruskim fašistom uspelo okupirat Donbas, bo treba še kak milijon vatnikov poslat v večna lovišča, predno se to zgodi..
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-1
4 5
ZOV SVO
08. 08. 2026 09.32
Kim Dotcom v pogovoru s Tuckerjem Carlsonom: Amerika drvi v propad, Rusija bo zmagala in največja nevarnost šele prihaja v EU, migranti so vojska in ne migranti, EU bo razdeljena...
Odgovori
-2
4 6
marre
08. 08. 2026 10.42
Hahaha in kdo je ta Kim Dotcom? Mislim, če prokremeljski boti verjamete temle pravljicam ok, sam večjih neumnosti pa še nisem slišal..
Odgovori
+0
4 4
ZOV SVO
08. 08. 2026 13.36
marre kakšna si pa ti 🐑😲
Odgovori
+0
2 2
ZOV SVO
08. 08. 2026 09.28
Zahod je v medijski blokadi, nimajo relevantnih informacij, prepričujejo zahodne banana države da so še kaj pomenbne na svetovni sceni, EU je v zatonu kar se tiče migracij, finančne, prehrambene, zdravstvene in gospodarske privatizacije. Države nimajo pravice lastnih odločanj, privatizacija je uničila gospodarstvo, konkurenco, vojsko, itd... Realnih dogajanj z bojišč Rusko-Ukrajinske vojne ne prikazujejo oz. prikrivajo podatke, zato en članek na 2 tedna, pa še to brez komentiranja 🤣🤣🤣
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-1
3 4
marre
08. 08. 2026 10.45
Če je kdo je Putler spravil Rusijo v medijsko blokado, vse kar je od medijev je v državni lasti, seveda se je zgledoval po svojem mentorju v Severni Koreji.. EU je daleč najboljša varijanta če gledaš z vidika življenskega standarda, zato pa tud vi Srbeki rinete sm gor, bole malo vas gre v Ruski raj, čeprav mate direktne povezave.. Kar se Ukrajinsko - Ruske vojne tiče, lahko praktično vse spremljaš v živo preko telegrama, ta isti telegram katerega je Putler ukinu, čeprav ga je uporabljal 90 milijonov Rusov..
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-1
3 4
ZOV SVO
08. 08. 2026 13.29
Ameriški milijarder Elon Musk trenutno zavrača uporabo satelitskega sistema Starlink za izvajanje napadov globoko na ruskem ozemlju, medtem ko se v zakulisju Kijev nadaljuje s poskusi, da bi spremenil njegovo stališče, poroča The Atlantic. 🤣🤣🤣marre🐑
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+0
2 2
Dr Dre
08. 08. 2026 09.09
NATO je 🇺🇦 obljubljal članstvo, vsi ti govori Stoltenberga so zdesetkali moške tam. NATO volitev v 🇺🇦 ne BO DOVOLIL, ker narod bi zaradi nevednosti izbral napačnega.. 💪💪💪💪
Odgovori
+0
3 3
ZOV SVO
08. 08. 2026 09.01
Rusi lepo napredujejo 👋 kar tako naprej
Odgovori
-2
4 6
JAZsemTI
08. 08. 2026 08.56
Rusi so znani po tem, da vse zaračunajo z obrestmi🤔
Odgovori
-2
2 4
Bolfenk2
08. 08. 2026 08.13
To da Ukraina sedaj napada v Rusiji plaže, pobija nedolžne dopustnike in zažiga skladišča spletne trgovine je najboljši dokaz obupa in skorajšnjega poraza ukrainskega nacističnega režima, ki je prišel na oblast z nasilnim državnim udarom na Majdanu in v Evropi povzročil najhujšo vojno po 2 svetovni vojni. Zelenkotu in njegovemu naci režimu so k sreči šteti dnevi.
Odgovori
+5
9 4
anatomija
08. 08. 2026 11.44
Za vse to so krivi Rusi . 1. Lepo pisalo , da so ljudje umrli in bili poškodovani zaradi padajočih ostankov letalnika, kar pomeni , da je Ruska vojska uničevala drone nad plažo na kateri so bili civilisti , ki so posledično postali žrtve . 2 . Če je vojna in so neprestano napadi z droni zakaj pristojni Ruski organi niso sprožili alarma za zračno nevarnost , da bi se civilisti umaknili na varno . 3 .Če Rusija ne bi sprožila vojne ne bi bilo žrtev , tako v Ukrajini kot v Rusiji. Samo tebi je to bolj težko razumeti ker ti um ni sposoben sprejeti več kot Rusko propagando
Odgovori
-1
1 2
xybb
08. 08. 2026 08.12
Dokler bo zelenski dobival denar ne bo miru
Odgovori
+6
7 1
anatomija
07. 08. 2026 21.44
1991 - Velika bencinska kriza tik pred razpadom Sovjetske zveze. V času, ko so ljudje stali v vrstah, niso vedeli, da bo Sovjetska zveza čez nekaj mesecev izginila ... 2026 - nov val plinskega kaosa in pomanjkanja po vsej Rusiji - zgodovina se ponavlja
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-6
3 9
Dr Dre
08. 08. 2026 09.11
Ja se ponavlja, predvsem v EU, z deindistrializacijo 🇩🇪💪💪💪.. 🇩🇪 so lahko vsem za zgled💪
Odgovori
+0
1 1
anatomija
07. 08. 2026 21.43
Ko pomislim, kako se počuti Rus, potem ko ure stoji v vrsti na bencinski črpalki, potem v daljavi zagleda ukrajinske drone, ki zadenejo rafinerijo nafte in skladišče goriva, dim, ki se dviga v nebo, in Rusa s praznim rezervoarjem za gorivo v avtu. Neprecenljivo.
Odgovori
-5
3 8
Dr Dre
08. 08. 2026 09.12
Ma, 🇷🇺 je propadla že 2022.. Prosperira le 🇺🇦 in EU gospodarstvo... Vso to škodo, na obeh straneh plačamo mi v EU, a ti je še naprej smešno🤣
Odgovori
+3
3 0
Obi-van-Kenobi
07. 08. 2026 21.23
Bolj Rusija, ukrajina je na psu
Odgovori
+5
7 2
QueenKong
07. 08. 2026 21.02
sionisti so z to vojno ukrote zadolžili za nadaljnih 1000 let !večno jim bodo morali biti pokorni !
Odgovori
+5
8 3
Kardinal v Kristusu
07. 08. 2026 20.55
Zelenski tako obupan, da je šel v Srbijo prosit za denar...
Odgovori
+9
12 3
QueenKong
07. 08. 2026 20.56
dobil bo samo nogo!
Odgovori
+6
9 3
Dr Dre
08. 08. 2026 09.14
Srbi enostavno obožujejo 🇺🇦🤣🤣. Ja Vučko je dokončno pokopal samega sebe, ker če ne s tem, potem kako to lahko še nadgradi, nemogoče🤣
Odgovori
+1
1 0
QueenKong
07. 08. 2026 20.54
rusi so že v tridesetih spoznali kakšni so ukroti in takrat so ukrepali brez pušk,bomb in raket !
Odgovori
+9
11 2
anatomija
07. 08. 2026 20.48
Rusi imajo novo izjemno močno in učinkovito orožje proti dronom iz Ukrajine . 100% jih uničujejo z skladišči Wildberries, rafinerijami in skladišči nafte . ladjami senčne flote in Črnomorske mornarice
Odgovori
-9
5 14
QueenKong
07. 08. 2026 20.46
ukroti so pri normalnih ljudeh osovraženi zaradi svojih karakteristik !v 2.s. vojni so bili na strani nemčije in bili so najbolj okrutni pazniki v kanclogorjih !
Odgovori
+6
9 3
anatomija
07. 08. 2026 21.41
Na stani Nemčije so bili Rusi , Molotov–Ribbentrop Pact.  pakt o nenapadanju med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo s tajnim protokolom, ki je vzpostavil sovjetske in nemške sfere vpliva po vsej vzhodni Evropi . Nemčija in Sovjetska zveza dogovorili o delitvi Poljske ; Latvija , Estonija , Finska in Besarabija so bile dodeljene sovjetski sferi, medtem ko je Litva – razen Vilenske regije , katere "interesi" so bili priznani – ležala v nemški sferi (Litva – vključno z Vilensko regijo , vendar brez pasu ozemlja – je bila prenesena v sovjetsko sfero šele s pogodbo o meji in prijateljstvu z dne 28. septembra 1939 . V gospodarski pogodbi je  od Rusov Nemčija prejela milijon ton žita, pol milijona ton pšenice, 1,500.000 ton nafte, 100.000 ton bombaža, 500.000 ton fosfatov na leto  in precejšnje količine drugih vitalnih surovin. Sovjeti so Nemčiji pomagali tudi pri izogibanju britanskim pomorskim blokadam, tako da so ji zagotovili podmorniško oporišče Basis Nord na severu Sovjetske zveze blizu Murmanska . V nacističnih enotah je bilo 3 krat več Rusov kot Ukrajincev
Odgovori
-2
4 6
Kardinal v Kristusu
07. 08. 2026 20.41
Sta Slovjansk in Kramatorsk še pod Ukrainsko oblastjo, kako dolgo še in zakaj so se ruske sile ustavile na mejah priključenih republik? Je kakšen vojaški strokovnjak, npr. Dobran Božič, da malo razloži?
Odgovori
+2
4 2
QueenKong
07. 08. 2026 20.58
a to je uni stručko ki je rekel da se rusi ne bodo ustavili doler ne pridejo do jadrana?
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
07. 08. 2026 20.20
Ukrainski nacizem je največja grožnja ne samo Rusiji ampak dolgoročno tudi vsem v EU.
Odgovori
+10
13 3
Rudar
07. 08. 2026 20.27
Ukrajinci niso nikogar napadli v EU. Al imaš ti druge podatke?
Odgovori
-11
3 14
Bolfenk2
07. 08. 2026 20.32
Napad z ukrainskim dronom na študentski dom v Zagrebu.
Odgovori
+9
12 3
Rudar
07. 08. 2026 20.41
Ma s tabo je še hujše kot je slutiti.
Odgovori
-10
1 11
anatomija
07. 08. 2026 20.41
ruski droni in rakete na Poljskem , Litvi Latviji, Estoniji , Romuniji, Finskem , pred 2 dnevoma na letališči v Nemčiji ...
Odgovori
-8
4 12
Kardinal v Kristusu
07. 08. 2026 20.50
Severni tok... Tako pravijo nemški tožilci...
Odgovori
+9
11 2
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Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
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Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
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Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
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Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
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dominvrt
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Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
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Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
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Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
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Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
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