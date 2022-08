'Vojna, ki traja in bo verjetno trajala, zahteva tudi usposabljanja'

"Vojna, ki traja in bo verjetno trajala, zahteva prizadevanja ne le v smislu zagotavljanja opreme, temveč tudi usposabljanja in pomoči pri organiziranju vojske," je na novinarski konferenci v Santanderju na severu Španije danes dejal Borrell in izrazil upanje, da bo predlog odobren.

Dodal je, da bi v primeru odobritve predloga šlo za veliko misijo, saj mora biti vsaka misija na ravni konflikta. "O tem se pogovarjajo države članice in o tem se bo politično razpravljalo prihodnji teden," je še dejal Borrell.

Rusija je 24. februarja napadla Ukrajino in sprožila najhujši konflikt v Evropi v zadnjih desetletjih, v katerem je umrlo več deset tisoč civilistov. Vojaška oprema in obveščevalni podatki iz Evrope in ZDA so ukrajinskim silam omogočili, da so ruske sile v Donbasu in ob obali Črnega morja upočasnile, na pa tudi ustavile.