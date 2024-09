Vojna lepotic: dobila krono, jo izgubila in dobila nazaj. Je v ozadnju mož tekmice?

24-letna študentka MBA Manshika Prasad, ki je stala na odru in stiskala šopek rož, je bila pred kratkim okronana za Miss Fidžija. Potem pa se je razplamtela prava vojna okoli njenega naslova, poroča BBC.

Da se dogaja nekaj nenavadnega, naj bi zmagovalka odkrila dva dni po zmagi, ko je organizator tekmovanja razposlal sporočilo za javnost. Pisalo je, da je prišlo do "resne kršitve načel" in da bodo "revidirani rezultati" kmalu objavljeni.

Nekaj ur kasneje so ji povedali, da novembra ne bo potovala v Mehiko, da bi se potegovala za naslov Miss Universe.

Namesto nje naj bi tja potovala drugouvrščena Nadine Roberts, 30-letna manekenka in gradbenica iz Sydneyja, katere mati je Fidžijk.

V pojasnilu so še zapisali, da je bila izbrana na prirejenem glasovanju, ki je dalo prednost "Indijki s Fidžija", ker da bi to prineslo finančne koristi vodji dogodka.

Prasadova je bila šokirana, sporočila je, da se umika z družbenih omrežij in dodala, da se dogaja marsikaj, kar je skrito očem javnosti.

Nova lastnica lepotne krone pa se je organizatorju zahvalila za "hitro ukrepanje".

A to seveda ne pomeni konca drame.

Oglasila se je Melissa White, ki je bila ena od sedmih sodnikov v komisiji. Po poklicu je morska biologinja, priletela je iz Nove Zelandije, da bi pretehtala dobrodelne in okoljske vidike tekmovanja. "Bil je tako odličen večer, kot uspešen šov." "Manshika je bila jasna zmagovalka," je dodala Jennifer Chan, druga sodnica, ki je ameriška TV voditeljica ter strokovnjakinja za stil in lepoto. "Ne samo glede na to, kar je predstavila na odru, ampak tudi na to, kako je komunicirala z drugimi dekleti in kako odlična je bila kot model."

Dovolj njenih kolegov sodnikov se je strinjalo in gospa Prasad je bila razglašena za zmagovalko – prejela je štiri od sedmih glasov.

Toda ko je novo okronana Miss Universe Fiji stala na odru in žarela v svoji bleščeči tiari, so sodniki začutili, da nekaj ni v redu. Drugouvrščena Nadine naj bi namreč "besnela". Sodnikom se je to zdelo čudno. "Spomnim se, da sem šla z mislijo, kako se lahko nekdo počuti tako upravičenega do zmage," je dejala Chan.

Naslednji dan je sledil izlet ladjico, kjer naj bi sodniki le še dobili potrditev, da so se odločili prav.

Se je pa Chanovi zdelo čudno, da je odsotna sodnica, s katero si je delila sobo in je zastopala Lux Projects, podjetje, ki je kupilo licenco za Miss Universe na Fidžiju.

Rekla naj bi, da se mora pogovoriti s šefom, ob tem pa naj bi vseskozi prejemala klice in sporočila od moškega po imenu "Jamie".

Je torej v ozadju vsega skupaj denar, se sprašujejo tisti, ki škandal pozorno spremljajo? Licence so drage in v majhnih državah je težko najti koga, ki bi bil pripravljen financirati nacionalno tekmovanje - zato Fidži že od leta 1981 ni prijavil nobene tekmovalke. Toda letos se je za to odločilo podjetje za razvoj nepremičnin Lux Projects.

In Lux Projects ni bil zadovoljen z izidom glasovanja. Javnosti so sporočili, da mora imeti imetnik licence prav tako glas in da njihov ni bil upoštevan. Lux Projects pa da bi želel sladovati za Roberts, s čimer bi bili rezultati izenačeni 4-4. Dodali so še, da ima imetnik licence tudi "odločilni glas", s čimer je Roberts postala zmagovalka.

"Nikoli nam niso ničesar povedali o osmem sodniku ali kakršnem koli odsotnem sodniku," pa pravi Chan, ki se sprašuje, kako lahko glasuješ na tekmovanju, če sploh nisi tam.

Sumničava je bila tudi White, ki se je zakopala v iskanje podatkov in ugotovila, da je Lux Projects tesno povezan z avstralskim poslovnežem po imenu Jamie McIntyre. "In Jamie McIntyre je poročen z Nadine Roberts," je povedala za BBC.

To sicer še zdaleč ni prvi škandal avstralskega poslovneža, izpostavlja BBC. Leta 2016 mu je bilo tudi desetletje prepovedano poslovati v Avstraliji zaradi njegove vpletenosti v shemo naložb v nepremičnine, zaradi katere so vlagatelji izgubili več kot 7 milijonov avstralskih dolarjev. Eden tistih, ki so za zaslišali, pa ga je opisal kot "najbolj izmikajočo se pričo, s katero sem imel opravka - in to nekaj pove".

McIntyrovi predstavniki vztrajajo, da so obtožbe, da je bil vpleten v sodniško polemiko na lepotnem tekmovanju, "teorija zarote" - čeprav so priznali, da je "svetoval imetniku licence".

Lux Projects pa naj bi nekaterim, ki kopljejo po primeru, pošiljal sporočila - naj nehajo.

Lepotna tekmovanja so sicer vedno polna drame in polemik, je za BBC dejala prof. Hilary Levey Friedman, ki je na to temo napisala tudi knjigo. "Zgodovinsko gledano so bila lepotna tekmovanja čudovito orodje za socialno mobilnost žensk. Poleg prestiža in slave vam daje platformo za privabljanje sledilcev in sponzorstev."

In razplet zgodbe? Prasad so spet okronali za lepotno kraljico.

Kot navaja BBC, naj bi bili pri krovni organizaciji Miss Universe z dogajanjem zelo nezadovoljni, kritične sodnice pa menijo, da je bila popravljena krivica.