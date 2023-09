Vojna na Kavkazu: Azerbajdžan sprožil operacijo v Karabahu

Že viden scenarij. Najprej krepitev enot ob meji pod krinko vojaških vaj, nato prikrivanje registrskih oznak vojaških vozil in pojav taktičnih oznak na vozilih. Sledil je ponedeljkov premik na bojne položaje.

Napetosti v regiji sicer naraščajo že nekaj časa. Azerbajdžan trdi, da je bilo v nedavnih napadih na njihove vojaške in policijske enote ubitih 11 ljudi.

Na območju se sicer nahajajo ruske mirovne enote, ki so bile po besedah vlade v Bakuju obveščene o začetku operacije. Rusko ministrstvo za zunanje zadeve pa je sporočilo, da je v kontaktu z azerbajdžansko stranjo, in obe strani pozvalo k prekinitivi ognja ter vrnitvi k pogajalski mizi.

Državi sta sicer že desetletja v sporu glede Gorskega Karabaha, večinsko armenske regije znotraj meja Azerbajdžana. Za nadzor nad ozemljem sta bojevali tudi dve vojni. Šest tednov spopadov leta 2020 je terjalo okoli 6500 življenj, nato pa sta sprti strani sklenili mirovni dogovor pod pokroviteljstvom Moskve.

Rusija je nato na območje poslala svoje mirovne sile, katerih delo so armenske oblasti večkrat kritizirale, češ da ne ščitijo etničnih Armencev, in pozvale k posredovanju večnacionalnih mirovnih sil. Državi od takrat s pomočjo Moskve, Bruslja in Washingtona iščeta trajno rešitev konflikta.

Od decembra Azerbajdžan sicer blokira Lačinski koridor, zemeljsko povezavo med Armenijo in Nagorno-Karabahom.