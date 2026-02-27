Vojna napoved talibanom: ubiti borci, uničena skladišča

Pakistan je ponoči izvedel napade, potem ko so afganistanske sile v četrtek napadle položaje pakistanske vojske na obmejnem območju med državama.
Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari je sporočil, da je bil odziv pakistanske vojske na napade celovit in odločen ter da država ne bo popuščala glede miru in ozemeljske celovitosti.
Pakistanski obrambni minister Havaja Asif je napovedal "odprto vojno" afganistanskim talibanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Pakistanski premier Šehbaz Šarif pa je dejal, da so pakistanske oborožene sile "popolnoma sposobne zatrti vse agresivne namere" talibanskega režima. "Celoten narod stoji ob strani pakistanskih oboroženih sil," je zatrdil.
Afganistansko obrambno ministrstvo je v objavi na družbenem omrežju X zatrdilo, da je v napadih na pakistanske položaje ob meji umrlo 55 pakistanskih vojakov. Pri tem je umrlo osem afganistanskih borcev, ranjenih je bilo še 11 borcev in 13 civilistov, je navedlo ministrstvo.
Po navedbah pakistanskega ministra za informiranje Ataulaha Tararja pa je bilo v povračilnih napadih ubitih 133 afganistanskih talibanskih borcev. Med tarčami, uničenimi v napadih, so skladišča orožja, tanki in vojaški objekti.
Napeto že več let
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obe državi pozval k umiriti razmer in rešitvi spora po diplomatski poti, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric. Guterres je prav tako državi pozval, naj skladno z mednarodnim pravom zaščitita civiliste.
Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem na družbenem omrežju X sporočil, da je Teheran pripravljen pomagati, da bi "olajšal dialog" in razumevanje med državama, poroča AFP.
Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili. Državi se že dolgo medsebojno obtožujeta, da nudita zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov.
