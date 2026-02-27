Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vojna napoved talibanom: ubiti borci, uničena skladišča

Karači, 27. 02. 2026 07.39 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
T.H. STA
Talibanska straža ob meji

Pakistanska vojska je po ofenzivi afganistanskih talibanov napadla vojaške cilje v sosednjem Afganistanu, so sporočile oblasti v Islamabadu. Pakistan je napadel cilje v afganistanski prestolnici Kabul ter provincah Kandahar in Paktia ter razglasil vojno proti afganistanskim talibanom. V napadih naj bi bilo ubitih 133 afganistanskih talibanskih borcev, med tarčami, uničenimi v napadih, pa so skladišča orožja, tanki in vojaški objekti. Združeni narodi obe državi pozivajo k umiritvi razmer

Pakistan je ponoči izvedel napade, potem ko so afganistanske sile v četrtek napadle položaje pakistanske vojske na obmejnem območju med državama.

Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari je sporočil, da je bil odziv pakistanske vojske na napade celovit in odločen ter da država ne bo popuščala glede miru in ozemeljske celovitosti.

Mejni prehod med Pakistanom in Afganistanom po spopadih
Mejni prehod med Pakistanom in Afganistanom po spopadih
FOTO: Profimedia

Pakistanski obrambni minister Havaja Asif je napovedal "odprto vojno" afganistanskim talibanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif pa je dejal, da so pakistanske oborožene sile "popolnoma sposobne zatrti vse agresivne namere" talibanskega režima. "Celoten narod stoji ob strani pakistanskih oboroženih sil," je zatrdil.

Talibanska straža ob meji
Talibanska straža ob meji
FOTO: Profimedia

Afganistansko obrambno ministrstvo je v objavi na družbenem omrežju X zatrdilo, da je v napadih na pakistanske položaje ob meji umrlo 55 pakistanskih vojakov. Pri tem je umrlo osem afganistanskih borcev, ranjenih je bilo še 11 borcev in 13 civilistov, je navedlo ministrstvo.

Po navedbah pakistanskega ministra za informiranje Ataulaha Tararja pa je bilo v povračilnih napadih ubitih 133 afganistanskih talibanskih borcev. Med tarčami, uničenimi v napadih, so skladišča orožja, tanki in vojaški objekti.

Napeto že več let

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obe državi pozval k umiriti razmer in rešitvi spora po diplomatski poti, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric. Guterres je prav tako državi pozval, naj skladno z mednarodnim pravom zaščitita civiliste.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem na družbenem omrežju X sporočil, da je Teheran pripravljen pomagati, da bi "olajšal dialog" in razumevanje med državama, poroča AFP.

Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili. Državi se že dolgo medsebojno obtožujeta, da nudita zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov.

afganistan talibani pakistan napad

Na letališču zapustili psička, a ta je hitro našel drugi dom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
27. 02. 2026 08.55
Oboji so hudi. Amerika spušila pri obeh 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
osservatore
27. 02. 2026 08.52
Pakistan ima jedsko orožje in ni podpisnik Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Torej lahko odvrže kakšno bombico a Afganistan in počisti talibane. Za večno.
Odgovori
0 0
konc
27. 02. 2026 08.44
Ostanej naj tam dol, pa naj delajo kar jim paše. Tukaj jih pa ne rabimo.
Odgovori
+1
1 0
brezveze13
27. 02. 2026 08.35
in takšnen narod ki dejansko ne želi miru, ampak sei na vsak način prizadeva da uveljavlja svoje stare nazore, svet med njimi slo podpira. To so direktni indiciji da je v ospredju svetovne politike samo ekonomski vidik na račun prodaje orožja, ali celo kar hujskanje narodov samo da teče prodaja
Odgovori
+3
3 0
punkracij
27. 02. 2026 08.30
Ni težava,da so ti osebki v svojih domovinah,bolj me skrbi,da jih je vse več po svetu in tudi pri nas.
Odgovori
+6
6 0
asdfghjklč
27. 02. 2026 08.05
Američani so premalo tolkli po talibanih ... so bili preveč nežni ...
Odgovori
+3
5 2
Blue Dream
27. 02. 2026 08.26
Američani so popušili proti Talibanom enako kot Rusi
Odgovori
+2
4 2
Blue Dream
27. 02. 2026 08.29
Oziroma pri Rusiji je šlo za predhodnike talibanov
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543