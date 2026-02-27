Vojna napoved talibanom: ubiti borci, uničena skladišča

Pakistan je ponoči izvedel napade, potem ko so afganistanske sile v četrtek napadle položaje pakistanske vojske na obmejnem območju med državama. Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari je sporočil, da je bil odziv pakistanske vojske na napade celovit in odločen ter da država ne bo popuščala glede miru in ozemeljske celovitosti.

Mejni prehod med Pakistanom in Afganistanom po spopadih FOTO: Profimedia

Pakistanski obrambni minister Havaja Asif je napovedal "odprto vojno" afganistanskim talibanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pakistanski premier Šehbaz Šarif pa je dejal, da so pakistanske oborožene sile "popolnoma sposobne zatrti vse agresivne namere" talibanskega režima. "Celoten narod stoji ob strani pakistanskih oboroženih sil," je zatrdil.

Talibanska straža ob meji FOTO: Profimedia

Afganistansko obrambno ministrstvo je v objavi na družbenem omrežju X zatrdilo, da je v napadih na pakistanske položaje ob meji umrlo 55 pakistanskih vojakov. Pri tem je umrlo osem afganistanskih borcev, ranjenih je bilo še 11 borcev in 13 civilistov, je navedlo ministrstvo. Po navedbah pakistanskega ministra za informiranje Ataulaha Tararja pa je bilo v povračilnih napadih ubitih 133 afganistanskih talibanskih borcev. Med tarčami, uničenimi v napadih, so skladišča orožja, tanki in vojaški objekti.

Napeto že več let