Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vojna pod zemljo: spopadi v sovjetskih tunelih

Kupjansk, 04. 11. 2026 18.15 pred 1 uro 5 min branja 18

Avtor:
L.M.
Ukrajinski vojak v podzemnem tunelu

Ukrajinska vojska se v boju proti ruskim silam vse bolj zanaša na podzemne poti, ki so nekoč služile za transport ruskega zemeljskega plina v Evropo. V nekdanjih plinovodih v okolici Kupjanska vojaki prevažajo strelivo, oskrbujejo položaje in se spopadajo z ruskimi vojaki. V okviru operacije Veles naj bi napredovali 15 kilometrov po ozkih ceveh, ki so postale eno redkih zatočišč pred vseprisotnimi droni.

Po letih spopadov na poljih, v gozdovih in v zraku se je v vojni v Ukrajini odprla nova fronta, pod zemljo. Ukrajinska vojska je boj z ruskimi silami preselila v mrežo opuščenih plinovodov in predorov v okolici mesta Kupjansk na vzhodu države. Gre za plinovode, ki so nekoč povezovali Ukrajino in Rusijo, danes pa vojakom omogočajo premikanje in oskrbo brez neposredne izpostavljenosti napadom dronov.

Kot poroča The New York Times, so podzemni prostori dolgi več sto metrov in visoki približno tri metre, z njimi pa je povezana mreža cevi, katerih premer znaša le okoli 1,2 metra. Vojaki se zato po njih ne morejo premikati vzravnano, kljub temu pa v njih preživijo tudi več tednov. S pomočjo majhnih električnih vozil prevažajo strelivo, hrano in drugo opremo, po istih poteh pa evakuirajo ranjene in umrle soborce.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je oktobra razkril podrobnosti operacije Veles, v okviru katere so ukrajinske sile po navedbah Kijeva napredovale približno 15 kilometrov po plinovodu in zavarovale njegov vhod. Zelenski je operacijo označil za velik uspeh. Po njegovih besedah so ukrajinski vojaki med spopadi ubili približno sto ruskih vojakov, več kot 30 pa zajeli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Taktiko so prvi uporabili Rusi

Uporaba podzemnih industrijskih cevi v vojni sicer ni ukrajinska iznajdba. Ruske sile so jih začele uporabljati za infiltracijo za ukrajinske obrambne položaje, pri čemer so obudile taktike, ki spominjajo na prvo svetovno vojno.

Kot je za France 24 pojasnil Huseyn Aliyev, strokovnjak za vojno v Ukrajini z Univerze v Glasgowu, so takšno taktiko najprej začeli uporabljati Rusi. Eden zgodnejših primerov je bila Avdijivka januarja 2024, ko so se ruski vojaki po domnevnem drenažnem kanalu prebili v zaledje ukrajinskih položajev.

Ruske sile so podzemne poti pozneje uporabljale tudi med operacijami v Kursku in okolici Kupjanska. Ukrajinska vojska je zato pripravila lastno podzemno operacijo.

Ukrajinski korpus Hartija je poiskal načrte nekdanjih plinovodov in upokojene strokovnjake, ki so sodelovali pri gradnji omrežja. V ceveh so uredili prezračevanje, kar je bilo po besedah poveljnika korpusa Volodimirja Lisjuka najzahtevnejše opravilo.

Med eno prvih operacij so ukrajinski vojaki v cevi naleteli na ruske sile. Po silovitem strelskem obračunu jih niso uspeli potisniti nazaj, zato so izkopali izhod, nato pa predor do vzporedne cevi in se znova prebili v prvotno cev za ruskimi položaji. S tem so nasprotnika ujeli v past. Po navedbah Lisjuka so ubili več deset ruskih vojakov, nekatere pa zajeli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uspeh operacije je po ocenah ukrajinskega predsednika in neodvisnih vojaških analitikov pomagal pri obrambi Kupjanska, poroča The New York Times. Vojaški analitiki so operacijo označili za taktični uspeh, ki je upočasnil rusko napredovanje, ne pa ga povsem zaustavil.

Podzemlje kot zaščita pred vseprisotnimi droni

Vse pogostejša uporaba podzemnih poti je neposredno povezana z množično uporabo izvidniških in napadalnih dronov. Ti lahko vojake na odprtem terenu zaznajo že daleč pred njihovim prihodom na cilj, zato so premiki po površju postali izjemno nevarni.

Will Kingston-Cox, strokovnjak za Rusijo in vojno v Ukrajini pri Mednarodni skupini za študije varnosti (ITSS) v Veroni, je za France 24 pojasnil, da podzemne poti obema stranema omogočajo napade in protinapade v času, ko so premiki na odprtem zaradi dronov vse bolj tvegani.

Tudi Gustav Gressel z Avstrijske nacionalne obrambne akademije opozarja, da cevi vojakom zagotavljajo redko zaščito pred zračnimi grožnjami. Radijsko vodeni droni lahko v predorih izgubijo signal, pri brezpilotnih letalnikih z optičnimi vlakni pa se lahko kabel zatakne v zavojih. Vhode je mogoče dodatno zaščititi z mrežami in žicami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podzemna infrastruktura sicer ni omejena zgolj na okolico Kupjanska. Ryhor Nizhnikau s Finskega inštituta za mednarodne odnose opozarja, da podobna omrežja obstajajo tudi v regijah Harkov, Lugansk in Doneck ter na nekaterih območjih Zaporožja. Gre predvsem za infrastrukturo iz sovjetskega obdobja, ko je bil vzhod Ukrajine eno pomembnejših industrijskih središč Sovjetske zveze.

Vojaki v ceveh preživijo tudi več tednov

Kljub zaščiti pred droni življenje pod zemljo prinaša številne druge nevarnosti. Vojaki se morajo spopadati s prahom, pomanjkanjem svežega zraka, neprijetnimi vonjavami in omejenim prostorom. Zaradi ostankov plina je gibanje po nekaterih ceveh še posebej neprijetno, sanitarne razmere pa so pogosto improvizirane.

Vojaki so novinarju The New York Times opisali tudi smrt soborca, ki se je zadušil zaradi dima, potem ko je ruska bomba zadela vhod v cev. Šestinštiridesetletni Rostislav je prav tako razložil, da je proti koncu svojih rotacij začel čutiti popolno izčrpanost in nujno potrebo po vrnitvi na površje.

Tudi po vrnitvi domov se je težko privaditi na običajno življenje. Včasih se je, kot je opisal, po prebujanju najprej poskušal zavedati višine stropa, preden je ugotovil, da je v svojem stanovanju in ne v ozki cevi.

Kljub temu je dodal: "Izkazalo se je, da lahko v cevi živiš."

Nova taktika ima tudi omejitve

Čeprav podzemni plinovodi predstavljajo pomembno prednost pri premikanju vojakov in oskrbi položajev, vojaški analitiki opozarjajo, da takšnega načina bojevanja ni mogoče uporabiti vzdolž celotne fronte.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podzemna infrastruktura obstaja le na določenih območjih, ozke cevi pa omogočajo premikanje le manjšemu številu vojakov. Če nasprotnik nadzoruje izhod iz predora, lahko postanejo vojaki, ki se prebijejo na površje, zelo ranljivi.

"Ozka cev lahko pehoti omogoči, da se prebije mimo ovire, vendar ima zelo omejene zmogljivosti za podporo večjim silam pod pritiskom," je opozoril Kingston-Cox. Takšna taktika je zato primernejša za prebijanje mimo ovir na bojišču kot za obsežnejše ofenzive.

Podzemno bojevanje tako ne pomeni nujno povsem novega poglavja v zgodovini vojskovanja, temveč v marsičem spominja na vračanje k taktikam iz prve svetovne vojne, ko so vojaki kopali predore pod sovražnimi linijami. Razlika je predvsem v tehnologiji: medtem ko so takrat podzemni rovi omogočali prebijanje skozi utrjene fronte, danes nekdanji plinovodi vojakom ponujajo predvsem zaščito pred vseprisotnimi droni.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Ukrajina Kupjansk plinovodi droni podzemna vojna Rusija

Zaradi posredovanja v vojni Melanii Trump eno najvišjih ukrajinskih odlikovanj

Po Audiju še BMW: Bavarci z dramatičnim padcem dobička

24ur.com Ukrajina: Neuspešen ruski poskus infiltracije preko plinovoda
24ur.com Ukrajina z droni nadaljuje vdor v Rusijo
24ur.com Ukrajinski droni pahnili Belogorod v temo, ruska vojska še vedno napreduje
24ur.com Ruski vojaki se sprehajajo po središču Pokrovska, padel naj bi tudi Vovčansk
24ur.com Rusija sprožila protiofenzivo v Kursku
24ur.com Droni nad glavo, bitka na sosednjih ulicah, a življenje gre naprej
24ur.com Preboj skozi 15-kilometrski plinovod vendarle uspešen, Ukrajinci se umikajo
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
..................
04. 11. 2026 19.19
Samo še zukrija manjka in kup klovnov je že na forumu... manjkajo se samo neumnosti zukrije...
Odgovori
+1
2 1
JAZsemTI
04. 11. 2026 19.18
Ti rovi so prava past. In Rusi do centimetra natancno vedo kje so saj imajo vendar načrte zanje.
Odgovori
+4
5 1
Matejv1983
04. 11. 2026 19.17
In potem takšne stvari Zelenski objavi v medijih.
Odgovori
+6
6 0
Pujček
04. 11. 2026 19.16
Veselimo se. Nekoč je bila to aorta EU gospodarstva. Ameriški partnerji prevzemajo vso industrijo, ker je njihov plin za nas 7x dražji, plus 15% carine. VdL pa je to prikazala kot uspeh. Prikimala ji je Kaja in naša strokovnjakinja Zala.
Odgovori
+3
4 1
Hej brigade
04. 11. 2026 19.14
Premalo in prepozno za to vašo propagandno objavo. Rusija je in vedno bo prevladala, ko gre za njihov obstoj.
Odgovori
+4
5 1
kladivo
04. 11. 2026 19.14
Hm za to operacijo sem ze pred dvema tednoma bral ali vec kako so urainci snemali vzivo ko je pa zacelo pokat je zmanjkalo prenosa in zgodba je bila obrnjena rusi so jih spredaj napadli vzadaj pa zaminirali in so jih elominirani so bili zraven posnetki uk vojakov in potem ruskih... No in komu naj clovek vrjame ne vm realno gledano koliko pise o uk uspehih bi morali biti ze v moskvi ne vm obojni se hvali o uspehih so pa se vedno na istem
Odgovori
+7
8 1
slayer2
04. 11. 2026 19.10
ahahahah,niste pa napisali,da so se ukronacisti ujeli v past, ko so hoteli kopirati Ruse!!!
Odgovori
+9
11 2
Samo navijač
04. 11. 2026 18.29
Kupjansk je pod rusko kontrolo tko da clanek je pač eno prazno blebetanje.
Odgovori
+16
20 4
slayer2
04. 11. 2026 19.11
Nekje sem prebral,da so popolnoma razbili Azovce in da je obkoljenih okoli 35.000 ukrajinskih vojakov!!!
Odgovori
+4
7 3
kladivo
04. 11. 2026 19.26
Pri nam bo pisalo obratno🤔😂
Odgovori
0 0
Dr Dre
04. 11. 2026 18.20
Zakaj imamo le novice iz ene strani, a to so novice, ali propaganda.. Ker beremo že 4 leta, kako hrabri 🇺🇦 preganjajo Ruske starčke na berglah... Kaj pa o Mučilnicah AZOV ekstremistov, kako je s tem..
Odgovori
+18
23 5
modrook
04. 11. 2026 18.40
ayururaj se, ze bilo demantirano... "psevdo" resevalka pa je ze od 2020 po sodiscih zaradi prevar, po poklicu pa je manikerka...
Odgovori
-7
2 9
Jejzus
04. 11. 2026 18.44
" Evropska unija je prepovedala oddajanje in distribucijo osrednjih ruskih državnih medijev (kot so RT, Sputnik, Rossiya 24, NTV in drugi) v okviru paketov sankcij, ki so sledili napadu na Ukrajino. " To je taista EU, ki so jo polna usta demokracije.
Odgovori
+11
14 3
macolagobec
04. 11. 2026 18.47
Ja, posebna vojaška tritedenska operacija se je očitno malo zavlekla.
Odgovori
-7
4 11
macolagobec
04. 11. 2026 18.49
Jah, seveda ne bodo distribuirali ruske propagande. Saj rusi so pa sebe še veliko bolj izolirali od sveta.
Odgovori
-10
3 13
lakala28
04. 11. 2026 19.04
To z ruske strani itak NISO novice ampak laži do neba. Kaj tu ni jasno?
Odgovori
-4
2 6
anatomija
04. 11. 2026 19.30
v Rusiji je poleg vseh tujih medijev tudi cenzuriran internet
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
V Sloveniji se širi okužba, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, najbolj ogroženi so ti ljudje
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Debelost vedno pripelje do tega
Debelost vedno pripelje do tega
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
cekin
Portal
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
moskisvet
Portal
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
dominvrt
Portal
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
okusno
Portal
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
voyo
Portal
Priscilla
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Bratje z igrišča
Bratje z igrišča
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022