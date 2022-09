V bosanski vojni na začetku 90. let je umrlo približno 100.000 ljudi, dva milijona pa je svoje domove zapustilo. Ali so odšli na drugo stran države ali pa jo zapustili. Državljani se zato močno zavedajo, kaj trenutna vojna pomeni za Ukrajince. Hkrati pa se v državi zaradi vojne, ki divja 2000 kilometrov stran, tudi sami soočajo z vse več nesoglasij.

Po ruski invaziji na svojo sosednjo državo v februarju so po BiH zaokrožile fotografije praznih trgovinskih polic in dolgih vrst na upravnih enotah, kjer so Bošnjaki čakali na izdajo potnih listov. Spet drugi so začeli izpraznjevati kleti, da bi jih lahko v primeru napada uporabljali kot zaklonišča. "Za vsak slučaj," si je ponavljala 'povojni moto' večina bošnjaških prebivalcev.

A ne gre le za to, da je vojna po 30 letih znova zajela evropski prostor. Bošnjake skrbi tudi ruska naveza s Srbijo, njihovim agresorjem izpred 30 let. Njihova vzhodna soseda bi zato lahko spodbudila gibanja bosanskih Srbov, po Ukrajini se proti Rusiji vse pogosteje predstavlja tudi Bosno. Bošnjaki se zato sprašujejo – ali se bo zgodovina ponovila?

'Situacija ni več stabilna'

25-letni Miran Kovačević je prve spremembe v ozračju opazil še pred začetkom ruskega napada, ob koncu leta 2021, ko so starši začeli z nagovarjanji, naj gre na upravno enoto in naroči potni list. "Situacija ni več stabilna. Dogajajo se iste stvari, kot pred tridesetimi leti, čeprav smo si nenehoma ponavljali, da do tega ne bo prišlo," so mu še povedali starši in dodali: "Vojna pride ne glede na to, kolikokrat si zatrdiš, da ne bo."

Ker se z njim še nikoli niso pogovarjali na tak način, je Kovačević tudi sam občutil strah. A njegova starša sta skovala načrt 'za vsak slučaj številka 2', po katerem bi njun 25-letni sin sam pobegnil na Nizozemsko. Ko se je takoj po napadu na Ukrajino začela omenjati še Bosna, je bilo ozračje doma vse težje. Njegova družina verjame, da so tik pred začetkom konfliktnega obdobja.

Skozi zgodovino države, kjer prevladujejo trije narodi, srbski, hrvaški in bošnjaški, je Rusija vse večji motilec, predvsem zaradi vse večje povezanosti z etičnimi Srbi. A odnos Rusije in Bosne ni bil od nekdaj tako napet. Rusija je ob koncu vojne leta 1995 s podpisom mirovnega Daytonskega sporazuma v Bosni postala del Sveta za uresničevanje miru, ki je zadolžen za zagotavljanje mirnih odnosov med državama podpisnicama. Moskovske sile so bile prav tako med prvimi članicami Natove mirovne misije po drugi svetovni vojni, takrat so ruske sile celo prišle pod poveljstvo ameriške vojske v bližini Tuzle.