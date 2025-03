'Vojna proti podganam': prebivalci nad glodavce z zračnimi puškami

Na nizozemskem otoku se odvija nenavadna misija. Oboroženi z zračnimi puškami so se prebivalci lotili reševanja vse večjega problema - podgan, ki so se nenadzorovano razmnožile in predstavljajo grožnjo pticam, ki gnezdijo na otoku. Da je zadeva še kako resna, dokazujejo urjenja. Po zaključenih treningih streljanja prebivalci postanejo lovci na podgane z enim samim ciljem - čim prej iztrebiti te trdožive in inteligentne glodavce. Kako dolgo že traja vojna proti podganam in komu bolje kaže na bojišču?